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鬼月不捐血？搶救暑假血荒 捐血送冰霸杯等小物

2024/08/07 17:20

雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血。（民眾提供）

雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血。（民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區獅子會今（7日）舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，會長張吉全表示，受暑假、天候不穩定加上農曆7月，血庫拉警報，尤其是現在年輕人捐血量偏低，因此現場也準備了手機背帶、冰霸杯等實用小物當贈品，希望拋磚引玉，有更多人捐血，解決血荒問題。

這項捐血活動今天在中正公園捐血中心舉行，雖然天氣熱也非假日，仍有許多民眾挽起袖子、響應捐血，張姓市民說，平日就有固定捐血的習慣，不會衝著贈品挽袖，但為了刺激捐血意願，主辦單位祭出各種贈品，藉此吸引年輕族群捐血，用心仍值得肯定。

主辦單位中區獅子會表示，該會透過綿密且廣大的人際網絡，落實各項社會責任作為，此次共準備了小魚乾辣椒、茶梅、手機背帶、冰霸杯、面膜、九號碼頭餐券等實用小物，民眾反應相當熱烈，尤其平時保持運動習慣也定期捐血，對於健康也是很好的測量，重要的是還可以助人救人，一舉數得。

會長張吉全說，根據血液基金會的統計，2023年國人捐血率達8.08％，創下近10年最高紀錄，更名列世界第一，然而，每年暑假，因天氣炎熱、加上颱風不定期來襲，影響民眾出門捐血意願，使得暑假血庫時常告急，如在凱米颱風過後，全台平均血液庫存量一度僅剩4.9天，對醫療用血造成不小衝擊。

尤其是年輕人捐血量偏低和高齡化社會醫療需求上升，導致用血量增加，也是造成血荒原因之一，希望藉此活動集結眾人之力，用實際行動有效挹注醫療用血，捐血一袋救人一命，一起為社會公益善盡一份力量。

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