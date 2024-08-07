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6旬男關節炎服用草藥偏方 引發急性肝炎

2024/08/07 15:40

台中榮總嘉義分院肝膽腸胃科主治醫師陳柏翰表示，如果服用藥物導致非病毒性肝炎，應立即停藥。（台中榮總嘉義分院提供）

台中榮總嘉義分院肝膽腸胃科主治醫師陳柏翰表示，如果服用藥物導致非病毒性肝炎，應立即停藥。（台中榮總嘉義分院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名68歲徐姓男子患有關節炎，聽朋友推薦服用草藥偏方緩解疼痛，然而4個月後竟出現疲倦、沒有食慾、腹脹、皮膚變黃等症狀，就醫發現引發急性肝炎，經聽從醫囑停止服用草藥及接受治療，肝功能逐漸正常、症狀好轉。

台中榮總嘉義分院肝膽腸胃科主治醫師陳柏翰說，肝炎區分「病毒性肝炎」與「非病毒性肝炎」二種，徐姓患者因服用藥物引發非病毒性肝炎，應立刻停藥，必要性藥物也要經醫師評估服用；如果是酒精導致，應儘速戒酒，幫肝臟加速再生復原，也可去身心科門診尋求戒酒門診或住院。

陳柏翰說，至於病毒性肝炎，就是常見B型、C型肝炎，多由血液、體液傳染，其中B型肝炎會透過母體胎盤及產道，將病毒垂直感染給胎兒，台灣約50%B肝患者屬於垂直感染，目前B肝有疫苗可接種預防，健保給付新生兒都須施打B肝疫苗，但抗體濃度會隨時間消失，民眾可補打疫苗，而C肝全口服抗病毒藥物治療有健保給付，成功率達95%以上。

嘉榮內科衛教師陳虹妤提醒，民眾在治療期間，除了醫師開立的藥物外，禁止服用保健食品及中藥材，要在C肝完整治癒後，再額外補充保健食品；肝炎患者最好避免菸、酒、檳榔，避免共用牙刷、指甲剪及任何針具及刀片，也要避免容易誘發肝癌的黃麴毒素，保持均衡的飲食及規律運動、作息，避免造成脂肪肝而引發肝炎。

肝炎患者最好避免菸、酒、檳榔，保持均衡的飲食及規律運動、作息，避免造成脂肪肝而引發肝炎；圖為情境照。（台中榮總嘉義分院提供）

肝炎患者最好避免菸、酒、檳榔，保持均衡的飲食及規律運動、作息，避免造成脂肪肝而引發肝炎；圖為情境照。（台中榮總嘉義分院提供）

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