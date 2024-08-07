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健康 > 傷病癌症 > 外傷

雲林爺孫戀父「雙腿夾嬰」懸空 兒科醫痛心「孩子懂什麼」

2024/08/07 15:02

網路社群傳出雲林某超商內男子雙腿夾住男嬰畫面，引起網友們一片撻伐。（圖擷取自爆料公社二社）

網路社群傳出雲林某超商內男子雙腿夾住男嬰畫面，引起網友們一片撻伐。（圖擷取自爆料公社二社）

〔記者林志怡／台北報導〕日前雲林有一名男子，用雙腿夾住1歲男嬰頸部、懸空吊掛，稱是在「處罰」孩子，遭目擊民眾制止，當地社會處接獲通報後已介入處理。長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉指出，此類行為會拉扯孩童頸部神經、脊椎，輕則受傷、重則癱瘓，不論是與孩童玩耍或是有意處罰，都非常不恰當。

雲林大碑鄉1名67歲男性在超商內用雙腿夾住1歲男嬰頸部、懸空吊掛，男嬰驚恐大哭、臉色漲紅，周邊目擊民眾連忙制止，該名男性卻稱「孩子不乖乖坐好」、自己是在處罰小孩，後雲林社會處介入了解，發現該名男子曾有照顧不當通報紀錄，目前無業、與相差43歲的現任妻子結婚後才搬來雲林。

針對男嬰遭到不當對待的情況，葉國偉指出，在醫院有時也會遇到一些頸部、甚至腦部受傷的孩童個案，可能是與孩童玩耍過程中無意造成，也有部分是惡意受虐，其中又以「嬰兒搖晃症候群」最為常見。

台灣小兒神經醫學會說明，幼兒期的腦部發育相對較快，但頸部肌肉尚未完全、相對軟弱無力，加上顱底較平，腦部較不能固定，腦部很容易受外力而晃動，並因此毀壞腦細胞，嚴重時可能會併發硬腦膜下出血、腦水腫、及視網膜出血或伴隨蜘蛛膜下腔出血。

葉國偉說，案件中的男子用雙腳夾住孩童脖子、懸空吊掛，若不慎墜落，很可能會造成孩童受傷，且頸部的拉扯可能導致神經、脊椎受損，並導致孩童四肢無力、癱瘓，甚至因此變成植物人，這樣的行徑不論是在玩耍過程、或是管教作法上都非常不恰當，他也痛心表示「（用這樣的做法）要懲罰小孩子，但1歲能懂什麼？」

因此，葉國偉強調，若醫院遇到疑似受虐的個案，都會先針對傷勢進行處理，並通報社工進行了解、釐清情況，評估後再聯絡地方政府社會局，深入了解個案家庭是否需要協助，也呼籲家長，正向教養是作為照顧者必須學習的課題，落實情緒管理、適當對待孩子，才能讓寶貝健康成長。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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