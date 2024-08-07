健康網》少年約炮大學生染淋病 尿尿如火燒 GG綠膿狂滴

醫師表示，染上淋病後，會感到「尿尿像火在燒」，以及分泌物變多等；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（10日）是七夕情人節，許多人會和伴侶共度美好時光外，有些人則會通過其他方式找個伴。昭安泌尿科診所院長陳昭安表示，最近碰到2例國中生約炮染淋病，個案出現尿尿如火燒、下體綠膿狂滴的症狀，才在媽媽陪伴下就醫，因而藉此提醒，年紀太小反覆染性病，使尿道反覆發炎，容易使尿道狹窄，一直沒有治療的話，可能罹患不孕症，增加病毒感染風險，罹癌機會上升。

陳昭安在臉書專頁「迷你手術室 陳昭安醫師」發影片分享2名未成年染性病的案例。1名14歲的國中弟弟，與大學生約炮感染性病，在媽媽的陪同下就診，經詢問，媽媽開明地說：「她是我們鄰居，從小一起長大，兒子把對方當成命中注定公主，但對方似乎沒有將他當唯一的王子」，醫師聽完笑翻。

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陳昭安指出，另1名15歲的國中小朋友同樣深受淋病所苦，疑似想要體驗性行為，便上網開約，就診時，媽媽說：「約到體重破百女生，依舊赴約。」讓她氣炸了。在這次治療後，不料僅隔了短短半年，弟弟又再度報到，讓醫師感到相當無奈。

染上淋病有多痛？陳昭安說，「尿尿像火在燒」，但患者往往都習慣忍受不適感，待染病後1-2週，甚至是1個月後，因為受不了膿越來越多，像水龍頭一般狂滴才會就醫，所以一到診間，褲子一脫，便會發現一坨衛生紙都綠綠的。

陳昭安提醒，年紀太小反覆染性病，使尿道反覆發炎，未來容易尿道狹窄，一直沒有治療的話，不論男女，之後都可能罹患不孕症，增加愛滋病毒（AIDS）、人類乳突病毒（HPV）、子宮頸癌病毒等感染風險，使罹癌機會上升。因此，若發現有類似症狀者，不要因為怕看醫師，就不處理，應就醫檢查、治療。

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