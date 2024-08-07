自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》少年約炮大學生染淋病 尿尿如火燒 GG綠膿狂滴

2024/08/07 20:08

醫師表示，染上淋病後，會感到「尿尿像火在燒」，以及分泌物變多等；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，染上淋病後，會感到「尿尿像火在燒」，以及分泌物變多等；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（10日）是七夕情人節，許多人會和伴侶共度美好時光外，有些人則會通過其他方式找個伴。昭安泌尿科診所院長陳昭安表示，最近碰到2例國中生約炮染淋病，個案出現尿尿如火燒、下體綠膿狂滴的症狀，才在媽媽陪伴下就醫，因而藉此提醒，年紀太小反覆染性病，使尿道反覆發炎，容易使尿道狹窄，一直沒有治療的話，可能罹患不孕症，增加病毒感染風險，罹癌機會上升。

陳昭安在臉書專頁「迷你手術室 陳昭安醫師」發影片分享2名未成年染性病的案例。1名14歲的國中弟弟，與大學生約炮感染性病，在媽媽的陪同下就診，經詢問，媽媽開明地說：「她是我們鄰居，從小一起長大，兒子把對方當成命中注定公主，但對方似乎沒有將他當唯一的王子」，醫師聽完笑翻。

陳昭安指出，另1名15歲的國中小朋友同樣深受淋病所苦，疑似想要體驗性行為，便上網開約，就診時，媽媽說：「約到體重破百女生，依舊赴約。」讓她氣炸了。在這次治療後，不料僅隔了短短半年，弟弟又再度報到，讓醫師感到相當無奈。

染上淋病有多痛？陳昭安說，「尿尿像火在燒」，但患者往往都習慣忍受不適感，待染病後1-2週，甚至是1個月後，因為受不了膿越來越多，像水龍頭一般狂滴才會就醫，所以一到診間，褲子一脫，便會發現一坨衛生紙都綠綠的。

陳昭安提醒，年紀太小反覆染性病，使尿道反覆發炎，未來容易尿道狹窄，一直沒有治療的話，不論男女，之後都可能罹患不孕症，增加愛滋病毒（AIDS）、人類乳突病毒（HPV）、子宮頸癌病毒等感染風險，使罹癌機會上升。因此，若發現有類似症狀者，不要因為怕看醫師，就不處理，應就醫檢查、治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中