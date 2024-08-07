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中醫大新竹附設醫院 成立AI微創脊椎中心
〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院今（7）天在該院1樓成立AI微創脊椎中心。院長陳自諒說，受到高齡化社會和民眾長期工作勞動姿勢等的影響，越來越多人有脊椎方面的困擾。針對必須動脊椎手術的患者，他們已透過電腦導航設備協助醫師更精準置釘，不僅手術更省時間、縮短了病人需要麻醉的時間，也同時讓醫、病雙方避免過度暴露在X光輻射之下，創造多贏。
陳自諒說，這個微創脊椎中心包含神經外科和骨科的手術，復健科和中醫科等的各式疼痛治療方法，整合中、西醫以及內、外科的醫療資源。該院也自行開發AI輔助軟體，提供自動化且精準的腰椎背部肌肉的質與量，協助AI微創脊椎中心的醫師評估。
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也就是當患者經診斷判定需要開刀，該院就會給予合適的開刀方式做治療，如果只需保守治療或是術後有疼痛問題，則可轉介到合適的科別另做處治，等於能提供整合性的治療一條龍服務。陳自諒說，目前這個中心已經服務多名病患，提供前述透過電腦導航的精準置釘醫療服務。
這個AI微創脊椎中心的下一步則正委由合作的炳碩生醫（股）公司研發，由機器手臂置釘結合AI電腦判讀，在醫師的導引下進行置釘，使得醫師在臨床上有個AI的好幫手。
今天的成立儀式，新竹縣政府衛生局長殷東成、竹科管理局主任秘書游靜秋都到場見證，並予以肯定。
該院外科部主任黃祥銘則當場示範，這套國內醫院首度採用MIT自創的高科技導航儀器，如何協助醫師透過導航精準找到定位以置釘。
黃祥銘說，過去要動脊椎手術，因為步驟繁雜，耗時大約要1到1.5個小時，透過高科技導航儀只要半個小時就可完成，大幅縮減手術時間，患者麻醉的時間也因此縮短。
黃祥銘直言，過去脊椎置釘手術非常倚賴醫師個人的臨床經驗，手術中要透過X光機輔助找到置釘位置， 所以醫師也須穿上厚重的輻射衣以防輻射。未來如果機械手臂在醫師的引導下可以協助置釘，這對醫護的保護也將更加提升。
他也說，運用前述導航系統做脊椎置釘術，除一些耗材可能需要自費，基本上手術本身是健保給付的。
在導航系統引導下，現在做脊椎置釘，只要術前透過核磁共振的影像，加上術中即時3D影像輔助就可更精準置釘，能同時避免傷到血管和神經，也減少醫、病曝露在X光輻射中。
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