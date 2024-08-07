中醫大新竹附設醫院 成立AI微創脊椎中心

中醫大新竹附醫外科部主任黃祥銘示範如何透過機械手臂搭配AI電腦判讀做脊椎置釘。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院今（7）天在該院1樓成立AI微創脊椎中心。院長陳自諒說，受到高齡化社會和民眾長期工作勞動姿勢等的影響，越來越多人有脊椎方面的困擾。針對必須動脊椎手術的患者，他們已透過電腦導航設備協助醫師更精準置釘，不僅手術更省時間、縮短了病人需要麻醉的時間，也同時讓醫、病雙方避免過度暴露在X光輻射之下，創造多贏。

中醫大新竹附醫外科部主任黃祥銘示範如何透過機械手臂搭配AI電腦判讀做脊椎置釘。（記者黃美珠攝）

陳自諒說，這個微創脊椎中心包含神經外科和骨科的手術，復健科和中醫科等的各式疼痛治療方法，整合中、西醫以及內、外科的醫療資源。該院也自行開發AI輔助軟體，提供自動化且精準的腰椎背部肌肉的質與量，協助AI微創脊椎中心的醫師評估。

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也就是當患者經診斷判定需要開刀，該院就會給予合適的開刀方式做治療，如果只需保守治療或是術後有疼痛問題，則可轉介到合適的科別另做處治，等於能提供整合性的治療一條龍服務。陳自諒說，目前這個中心已經服務多名病患，提供前述透過電腦導航的精準置釘醫療服務。

中醫大新竹附設醫院看到高齡社會中很多人為脊椎病變所苦，今天成立AI微創脊椎中心提供整合性治療的一條龍服務。（記者黃美珠攝）

這個AI微創脊椎中心的下一步則正委由合作的炳碩生醫（股）公司研發，由機器手臂置釘結合AI電腦判讀，在醫師的導引下進行置釘，使得醫師在臨床上有個AI的好幫手。

今天的成立儀式，新竹縣政府衛生局長殷東成、竹科管理局主任秘書游靜秋都到場見證，並予以肯定。

中醫大新竹附設醫院看到高齡社會中很多人為脊椎病變所苦，今天成立AI微創脊椎中心提供整合性治療的一條龍服務。（記者黃美珠攝）

該院外科部主任黃祥銘則當場示範，這套國內醫院首度採用MIT自創的高科技導航儀器，如何協助醫師透過導航精準找到定位以置釘。

黃祥銘說，過去要動脊椎手術，因為步驟繁雜，耗時大約要1到1.5個小時，透過高科技導航儀只要半個小時就可完成，大幅縮減手術時間，患者麻醉的時間也因此縮短。

黃祥銘直言，過去脊椎置釘手術非常倚賴醫師個人的臨床經驗，手術中要透過X光機輔助找到置釘位置， 所以醫師也須穿上厚重的輻射衣以防輻射。未來如果機械手臂在醫師的引導下可以協助置釘，這對醫護的保護也將更加提升。

中醫大新竹附醫現場示範如何利用導航系統把紅色的釘子置入脊椎之中。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫外科部主任黃祥銘（左）介紹且示範如何透過電腦導航（圖右）和機械手臂（圖中）做脊椎置釘手術。（記者黃美珠攝）

他也說，運用前述導航系統做脊椎置釘術，除一些耗材可能需要自費，基本上手術本身是健保給付的。

在導航系統引導下，現在做脊椎置釘，只要術前透過核磁共振的影像，加上術中即時3D影像輔助就可更精準置釘，能同時避免傷到血管和神經，也減少醫、病曝露在X光輻射中。

中醫大新竹附設醫院今天成立AI微創脊椎中心。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附設醫院今天成立AI微創脊椎中心。（記者黃美珠攝）

機械手臂置釘演練。（記者黃美珠攝）

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