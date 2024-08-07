自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

醫療與防詐雙重宣導 助力居民健康安全

2024/08/07 10:33

醫警聯手宣導，防詐深入民心。（澎湖醫院提供）

醫警聯手宣導，防詐深入民心。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院，6日前進湖西鄉龍門社區，舉辦簡易巡迴篩檢活動，醫護人員提供了多項健康檢測和專業指導，其中包括血糖檢測、泌尿科頻尿評估、握力測量、遠距醫療衛教宣導、心情溫度計評估等，現場氣氛熱烈。

此次篩檢活動有別於以往的篩檢，特別邀請了刑事警察大隊來進行預防詐騙宣導。警察大隊詳細介紹了各類詐騙手法和典型案例，並特別針對老年人易成為詐騙目標的情況進行了深入講解。警察提醒社區長者，接到要求匯款電話時，切勿輕易相信陌生來電，應即時與家人或警方聯繫確認。現場還由警察分享案例，並藉由案例來幫助社區長者提高自我保護意識。

篩檢的現場除了預防詐騙是一大亮點之外，同時也結合了心情溫度計量表；吳懿真臨床心理師表示，詐騙集團選擇長者下手主要原因，是長者的心理和行為特徵，使他們成為較容易受騙的目標，主要的因素包含：社會孤立感、信息素養較低、信任感較強、記憶和認知功能下降、經濟誘因、感情因素、缺乏防詐教育等等，所以才更應該透過多方位的防範措施，才能有效降低長者受騙的風險。

此次篩檢活動和防詐宣導的成功舉辦，不僅讓龍門社區居民全面了解自己的健康狀況，也提升了他們對健康管理和安全防範的認識和重視程度，居民們表示非常期待有這種類似的活動，讓更多人受益。

澎湖醫院將持續舉辦類似的社區健康活動，並致力於照顧民眾的健康需求，促進全民健康，建設更加和諧、幸福的社會。

衛福部澎湖醫院醫檢巡迴宣導列車，開抵湖西鄉龍門社區。（澎湖醫院提供）

衛福部澎湖醫院醫檢巡迴宣導列車，開抵湖西鄉龍門社區。（澎湖醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中