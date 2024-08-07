醫療與防詐雙重宣導 助力居民健康安全

醫警聯手宣導，防詐深入民心。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院，6日前進湖西鄉龍門社區，舉辦簡易巡迴篩檢活動，醫護人員提供了多項健康檢測和專業指導，其中包括血糖檢測、泌尿科頻尿評估、握力測量、遠距醫療衛教宣導、心情溫度計評估等，現場氣氛熱烈。

此次篩檢活動有別於以往的篩檢，特別邀請了刑事警察大隊來進行預防詐騙宣導。警察大隊詳細介紹了各類詐騙手法和典型案例，並特別針對老年人易成為詐騙目標的情況進行了深入講解。警察提醒社區長者，接到要求匯款電話時，切勿輕易相信陌生來電，應即時與家人或警方聯繫確認。現場還由警察分享案例，並藉由案例來幫助社區長者提高自我保護意識。

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篩檢的現場除了預防詐騙是一大亮點之外，同時也結合了心情溫度計量表；吳懿真臨床心理師表示，詐騙集團選擇長者下手主要原因，是長者的心理和行為特徵，使他們成為較容易受騙的目標，主要的因素包含：社會孤立感、信息素養較低、信任感較強、記憶和認知功能下降、經濟誘因、感情因素、缺乏防詐教育等等，所以才更應該透過多方位的防範措施，才能有效降低長者受騙的風險。

此次篩檢活動和防詐宣導的成功舉辦，不僅讓龍門社區居民全面了解自己的健康狀況，也提升了他們對健康管理和安全防範的認識和重視程度，居民們表示非常期待有這種類似的活動，讓更多人受益。

澎湖醫院將持續舉辦類似的社區健康活動，並致力於照顧民眾的健康需求，促進全民健康，建設更加和諧、幸福的社會。

衛福部澎湖醫院醫檢巡迴宣導列車，開抵湖西鄉龍門社區。（澎湖醫院提供）

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