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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》跟著奧運瘋運動 用對精油和痠痛說掰掰

2024/08/07 21:05

芳療師指出，精油可以幫助運動選手放鬆、釋放壓力；圖為情境照。（圖取自photoAC）

芳療師指出，精油可以幫助運動選手放鬆、釋放壓力；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣隊出征巴黎奧運，精采的表現讓國人感動，也激起許多人跟著瘋運動，但肌肉痠痛也跟著上身。SPA館長芳療師陳美智指出，精油可以幫助運動選手放鬆、釋放壓力，運動前可選擇薰衣草精油，能減緩肌肉痠痛，還能幫助睡眠品質；運動後則建議使用檸檬香茅精油，有助舒緩痠痛和腫脹，還能放鬆頭部。

陳美智芳療師連續3年受邀左營國家運動訓練中心，為運動選手們上香氣靜心的課程。內容有頌缽的體驗，精油香氣在身體上的感受，經驗印度阿育吠陀裡所提到的脈輪等。

這麼做對於選手的好處是什麼呢？陳美智說，能夠幫助選手在很滿的訓練環境下，透過香氣，放鬆身體和心靈，把之前累積的壓力釋放出去，然後才能有更好的身心，去迎接每一場比賽。適用的精油如下：

運動前使用的單方精油

真正薰衣草：它是每個芳療界的萬金油，非常溫和也親膚，可以在疼痛、痠痛的部位，直接用2-3滴的薰衣草，減緩肌肉的緊繃痠痛，還能幫助睡眠品質。

芳療師表示，薰衣草精油非常溫和也親膚，能減緩肌肉痠痛還能助眠；圖為示意圖。（圖取自freepik）

芳療師表示，薰衣草精油非常溫和也親膚，能減緩肌肉痠痛還能助眠；圖為示意圖。（圖取自freepik）

運動後使用的單方精油

檸檬香茅：這是用在雙腳的痠痛油首選精油！檸檬香茅在高劑量的時候，可以拿來舒緩痠痛和腫脹的問題。在低劑量的時候，可以用來放鬆神經系統，很適合給大腦使用過多，幫助放鬆頭部。

芳香白珠：它的香氣，就是我們常聞到的痠痛貼布上的味道，適合用在肌肉、關節急性拉傷時使用。剛扭傷時馬上使用，會減緩疼痛感，但需要稀釋加入植物油中，不可以直接用純精油在身上，容易刺激皮膚。

痠痛按摩複方油調製

將30ml的植物油，調和成8%左右的痠痛類精油，加入像是：檸檬香茅、檸檬尤加利、薑、歐洲赤松精油....等精油。

陳美智指出，除了局部塗油按摩，最好的治療痠痛方式，就是在運動完，沖澡後全身塗油，再進行泡澡。可以把剛剛出現的乳痠和過度使用的肌肉，透過精油和水的能量，讓痠痛舒緩。這樣的做法，隔天不會感到有太多的痠痛，也能讓晚上睡得很沉。想要在運動完擁有舒適深沈的睡眠，可以試試這個做法。

她也提醒：不要把純精油直接加入泡浴裡，因為精油跟水不相容。正確做法是4-6滴的純精油加入海鹽或是牛奶中，再放入水裡。

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