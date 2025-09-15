6旬婦糞便潛血檢查揪出大腸癌 達文西自然孔手術順利切除

賴以立主任提醒，大腸癌若能早期發現並治療，就能有比較理想的結果，民眾若年齡符合可接受衛福部補助的糞便潛血檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕63歲程姓婦人日前陪先生到醫院健檢，離開時順手領了糞便篩檢管回家，沒想到糞便潛血檢查報告竟是「陽性」，進一步安排大腸鏡檢查，赫然在乙狀結腸發現一個疑似早期癌症病灶，切片檢查證實為腺癌（大腸癌），讓她憂心忡忡，所幸與家人、醫師討論後接受健保給付的達文西機械手臂輔助切除腫瘤，由自然孔順利取出檢體，讓她重拾健康生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院大腸直腸外科主任賴以立表示，大腸癌的致癌機轉目前尚未完全被了解，但環境因素（如抽菸）、基因（家族史）、遺傳變異以及生活方式（飲食等等）都有所關連。大腸的息肉也有轉化為癌症的風險，現行的糞便潛血檢查能幫助找出風險較高的病人來接受大腸鏡，進而迅速診斷並治療。

賴以立表示，患者經電腦斷層檢查，發現大腸癌仍在局部，還沒有轉移，首選的第一線治療是切除手術，以達到最佳的根治率。而早期大腸癌傳統的剖腹手術已被微創腹腔鏡手術取代，但微創手術仍需要一個比較大、以取出檢體的傷口，自然孔手術則能對適合的病人有所幫助。

賴以立主任表示，達文西自然孔手術由數個小孔洞（藍圈處）穿過肚皮進行，最後將腸道吻合。（記者陳建志翻攝）

賴以立表示，因患者健康狀況、腫瘤位置與身體結構特徵適合，為她進行微創達文西機械手臂輔助切除腫瘤，在肚皮上開數個約1公分的小孔洞，切除腫瘤、腸子、附屬血管淋巴組織，最後將腸道吻合，手術費用可由健保給付，病人需自付手術耗材費用。

賴以立指出，關於手術耗材的選擇，乙狀結腸腫瘤切除吻合手術中，若由自然孔洞的途徑取出檢體，醫師需要在病人體腔內完成腸道吻合的全部過程。舉例說明，微創腹腔鏡的器械像以雙手持烤肉夾，左手夾持肉，右手夾持針；而達文西機械手臂則像以左手三指持肉，右手三指握持針，以手指持針，就能更輕鬆的精準運針、吻合腸道。

賴以立提醒，隨著年齡增長、大腸黏膜長出息肉仍是演變為大腸癌的主因之一，衛福部補助的糞便潛血檢查已由50歲降為45歲以上補助篩檢，若能早期發現並治療，就能有較理想的結果。

