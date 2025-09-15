自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

6旬婦糞便潛血檢查揪出大腸癌 達文西自然孔手術順利切除

2025/09/15 15:12

賴以立主任提醒，大腸癌若能早期發現並治療，就能有比較理想的結果，民眾若年齡符合可接受衛福部補助的糞便潛血檢查。（記者陳建志攝）

賴以立主任提醒，大腸癌若能早期發現並治療，就能有比較理想的結果，民眾若年齡符合可接受衛福部補助的糞便潛血檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕63歲程姓婦人日前陪先生到醫院健檢，離開時順手領了糞便篩檢管回家，沒想到糞便潛血檢查報告竟是「陽性」，進一步安排大腸鏡檢查，赫然在乙狀結腸發現一個疑似早期癌症病灶，切片檢查證實為腺癌（大腸癌），讓她憂心忡忡，所幸與家人、醫師討論後接受健保給付的達文西機械手臂輔助切除腫瘤，由自然孔順利取出檢體，讓她重拾健康生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院大腸直腸外科主任賴以立表示，大腸癌的致癌機轉目前尚未完全被了解，但環境因素（如抽菸）、基因（家族史）、遺傳變異以及生活方式（飲食等等）都有所關連。大腸的息肉也有轉化為癌症的風險，現行的糞便潛血檢查能幫助找出風險較高的病人來接受大腸鏡，進而迅速診斷並治療。

賴以立表示，患者經電腦斷層檢查，發現大腸癌仍在局部，還沒有轉移，首選的第一線治療是切除手術，以達到最佳的根治率。而早期大腸癌傳統的剖腹手術已被微創腹腔鏡手術取代，但微創手術仍需要一個比較大、以取出檢體的傷口，自然孔手術則能對適合的病人有所幫助。

賴以立主任表示，達文西自然孔手術由數個小孔洞（藍圈處）穿過肚皮進行，最後將腸道吻合。（記者陳建志翻攝）

賴以立主任表示，達文西自然孔手術由數個小孔洞（藍圈處）穿過肚皮進行，最後將腸道吻合。（記者陳建志翻攝）

賴以立表示，因患者健康狀況、腫瘤位置與身體結構特徵適合，為她進行微創達文西機械手臂輔助切除腫瘤，在肚皮上開數個約1公分的小孔洞，切除腫瘤、腸子、附屬血管淋巴組織，最後將腸道吻合，手術費用可由健保給付，病人需自付手術耗材費用。

賴以立指出，關於手術耗材的選擇，乙狀結腸腫瘤切除吻合手術中，若由自然孔洞的途徑取出檢體，醫師需要在病人體腔內完成腸道吻合的全部過程。舉例說明，微創腹腔鏡的器械像以雙手持烤肉夾，左手夾持肉，右手夾持針；而達文西機械手臂則像以左手三指持肉，右手三指握持針，以手指持針，就能更輕鬆的精準運針、吻合腸道。

賴以立提醒，隨著年齡增長、大腸黏膜長出息肉仍是演變為大腸癌的主因之一，衛福部補助的糞便潛血檢查已由50歲降為45歲以上補助篩檢，若能早期發現並治療，就能有較理想的結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中