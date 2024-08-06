鄭中基酗酒成癮》「適量飲酒」怎麼喝？ 營養師教1公式破解

香港歌手鄭中基今（6）日坦言受憂鬱症所苦，選擇喝酒逃避現實，因此將於9月28日高雄演唱會後，赴美戒酒治療。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港歌手鄭中基今（6）日在臉書拋出震撼彈，坦言受憂鬱症所苦，靠吃藥控制，卻又選擇喝酒逃避現實，將於9月28日高雄演唱會後，赴美戒酒治療。營養師余朱青提醒，衛福部建議成年人每日攝取量，女性不超過1單位酒精當量，男性則不超過2單位，1當量酒精為10克純酒精，可透過酒精容量（毫升）×酒精濃度（%）×酒精密度0.8之公式，適量飲酒，維持體態，也避免酒精性中毒、酒精性脂肪肝、肝硬化等疾病纏身。

​「適量飲酒」怎麼喝呢？余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文指出，依據衛生福利部建議成年人每日攝取量，女性不超過1單位酒精當量，男性則不超過2單位酒精當量，而1當量酒精為10克純酒精。在計算每瓶酒的酒精含量（克），可用酒精容量（毫升）×酒精濃度（%）×酒精密度0.8，舉例來說，以女性為例，市售常見酒飲每日攝取量建議不超過如下：

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●3%的啤酒、氣泡酒：400毫升。

●10%梅酒：125毫升。

●15%葡萄酒、清酒：80毫升。

●22%米酒：55毫升。

●25%燒酒：50毫升。

●40%烈酒（威士忌、伏特加、琴酒、蘭姆酒）：30毫升。

●58%高粱酒：20毫升。

余朱青補充，各式調酒因酒精濃度差異較大，且多會添加水果汁、糖漿等，建議一律淺嚐就好呦！況且「適量飲酒不過量」除了可以維持體態，也可以避免急性的酒精性中毒、慢性的酒精性脂肪肝、肝硬化等風險纏身。

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