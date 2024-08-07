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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》立秋養肺6食材一次收！山藥、蓮藕都上榜 它適量吃

2024/08/07 10:12

中醫師提到，立秋後，秋氣漸涼，燥氣襲人，最易傷肺，推薦食用山藥等食材，生陰潤燥、滋陰潤肺；示意圖。（資料照）

中醫師提到，立秋後，秋氣漸涼，燥氣襲人，最易傷肺，推薦食用山藥等食材，生陰潤燥、滋陰潤肺；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日進入時節「立秋」，代表秋天即將來臨，秋老虎發威！臻觀中醫診所副院長陳彥婷表示，秋氣漸涼，燥氣襲人，最易傷肺，推薦食用黑芝麻粥、甘蔗汁、百合、銀耳蓮子、山藥、蓮藕，生陰潤燥、滋陰潤肺。另外，秋天氣溫涼爽乾燥，食慾提高，但要留意「秋瓜壞肚」，立秋後西瓜、菜瓜等適量食用，以免損傷脾胃陽氣。

陳彥婷在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」分享，秋季養生以收養原則，即秋冬養陰，所謂秋冬養陰是指秋冬養收氣、養藏氣，適應自然界陰氣漸生而旺的規律，為來年陽氣生發打基礎。同時，秋氣漸涼，燥氣襲人，最易傷肺，此時口、咽、皮膚等易感乾燥，在飲食調理上，應以生陰潤燥、滋陰潤肺為原則，例如黑芝麻粥、甘蔗汁、百合、銀耳蓮子、山藥、蓮藕。

瓜類適量食用！陳彥婷說明，秋天氣溫涼爽乾燥，隨著暑氣消退，人們從酷暑的困乏中解脫出來，食慾逐漸提高，再加上各種瓜果大量上市，應需留意「秋瓜壞肚」，立秋後西瓜、菜瓜等適量食用，避免恣意多吃，否則會損傷脾胃陽氣。

按壓3穴位 強健身體

太溪穴位於腳內踝後方凹陷處，按摩此穴有助於滋陰潤燥，補腎益氣。

●合谷穴：位於手背拇指和食指之間的凹陷處，按壓合谷穴，有助於調節肺經，增強免疫力。

●足三里：位於膝蓋下方約4指寬處，按摩足三里有助於健脾胃，增強體質。

立秋3食譜一次收

●銀耳蓮子湯：準備銀耳、蓮子、紅棗、冰糖後，先將銀耳泡發撕小塊、蓮子去芯、紅棗去核後，再將所有食材加水煮熟，加入冰糖調味，益於滋陰潤燥，補氣養血。

●綠豆百合粥：所需食材包括綠豆、百合、糯米、冰糖。將綠豆、百合、糯米洗凈，加水煮至粥狀，加入冰糖調味，有助於清熱解暑，滋陰潤燥。

●涼拌苦瓜：材料為苦瓜、蒜泥、醬油、鹽、香油。先將苦瓜切片焯水過涼，加入蒜泥、醬油、鹽和香油拌勻，以清熱解暑，增強食慾。

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