限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》不只美白 醫揭「維生素C」美顏4大功效
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要抗老，卻害怕使用A醇初期可能會有皮膚泛紅、脫皮的問題，新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」建議民眾，不妨從使用維他命C產品開始，因為維生素C不只美白，還具有增加肌膚彈性、抗老、改善皮膚粗糙，以及改善黑眼圈等4大功效。
吳易儒提醒，維生素C不像A醇這麼刺激，因此想要美顏，可從使用維生素C產品開始，但是某些人可能對高濃度的維生素C產品敏感，建議從10%的產品開始，逐漸增加。同時，維生素C在空氣和光線下容易氧化，因此在使用含維生素C的產品時，應注意正確存儲和使用方法
請繼續往下閱讀...
維生素C的4大好處一次看
●增加肌膚彈性、減少皺紋
維生素C是合成膠原蛋白的必要輔酶，它能刺激纖維細胞產生膠原蛋白，有助於保持皮膚彈性和減少皺紋。
●抗老
維生素C是1種強效抗氧化劑，能夠中和自由基，這種作用保護皮膚細胞免受氧化損傷，從而延緩衰老過程。
●改善皮膚粗糙
維生素C有助於調節皮脂分泌，適度的皮脂分泌有助於維持皮膚的柔軟度。
●改善黑眼圈
維生素C可促進血液循環，為皮膚細胞提供更多營養，並抑制酪氨酸酶的活性，這是黑色素生成的關鍵酶，可以減少色素沉澱的效果。有助於增加氣色、改善黑眼圈。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應