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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不只美白 醫揭「維生素C」美顏4大功效

2024/08/06 20:25

醫師指出，維生素C可以增加肌膚彈性、抗老、改善皮膚粗糙，以及改善黑眼圈；示意圖。（圖擷取自photoAC）

醫師指出，維生素C可以增加肌膚彈性、抗老、改善皮膚粗糙，以及改善黑眼圈；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要抗老，卻害怕使用A醇初期可能會有皮膚泛紅、脫皮的問題，新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」建議民眾，不妨從使用維他命C產品開始，因為維生素C不只美白，還具有增加肌膚彈性、抗老、改善皮膚粗糙，以及改善黑眼圈等4大功效。

吳易儒提醒，維生素C不像A醇這麼刺激，因此想要美顏，可從使用維生素C產品開始，但是某些人可能對高濃度的維生素C產品敏感，建議從10%的產品開始，逐漸增加。同時，維生素C在空氣和光線下容易氧化，因此在使用含維生素C的產品時，應注意正確存儲和使用方法

維生素C的4大好處一次看

●增加肌膚彈性、減少皺紋

維生素C是合成膠原蛋白的必要輔酶，它能刺激纖維細胞產生膠原蛋白，有助於保持皮膚彈性和減少皺紋。

●抗老

維生素C是1種強效抗氧化劑，能夠中和自由基，這種作用保護皮膚細胞免受氧化損傷，從而延緩衰老過程。

●改善皮膚粗糙

維生素C有助於調節皮脂分泌，適度的皮脂分泌有助於維持皮膚的柔軟度。

●改善黑眼圈

維生素C可促進血液循環，為皮膚細胞提供更多營養，並抑制酪氨酸酶的活性，這是黑色素生成的關鍵酶，可以減少色素沉澱的效果。有助於增加氣色、改善黑眼圈。

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