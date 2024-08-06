自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

鄭中基酗酒成癮》搞笑背後壓力大 自曝憂鬱症逃避現實

2024/08/06 19:14

鄭中基自曝憂鬱症及酗酒，將赴美參加戒酒治療。（資料照）

鄭中基自曝憂鬱症及酗酒，將赴美參加戒酒治療。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港藝人鄭中基在臉書專頁發文自述，雖然他看起來樂觀開朗、搞笑、開演唱會，實際上娛樂觀眾的背後，他不會面對壓力、是個不成熟的人，在朋友建議下就醫確診為憂鬱症，需要吃藥控制，不過他用酗酒來逃避現實，最終壓力爆發，並向粉絲交代，在完成手上工作後，會赴美參加戒酒療程，面對並解決問題。

衛生福利部立台北醫院說明，憂鬱症是因生理、心理、壓力、悲傷的事情、藥物或環境變化等原因所引起，症狀有：

●難以抗拒的悲傷感受，沮喪或抑鬱的心情。

●失去對原事物的興趣，喜樂或活動量減少，不想動、整日躺床。

●食慾明顯改變，非處於節食狀態而體重明顯下降或增加。

●幾乎每日失眠或嗜睡。

●失去自信，做什麼事都提不起精神，拒絕與人交談。

●罪惡感及對未來的無助感。

●無法集中注意力。

●某些嚴重的憂鬱症，病人可能會出現幻聽及妄想症狀，甚至自殺意念。

台北醫院表示，新一代的抗憂鬱劑，如百憂解、千憂解、立普能、萬憂停等，副作用極少，長期使用，對身體損害少。抗憂鬱劑治療，通常需2-4星期，才能發揮效果，且需足夠劑量。

台北醫院指出，憂鬱症若未經適當治療，常導致慢性化且容易復發，因此適當的預防有其必要。通常第一次發病時，持續藥物治療時間，約需半年至一年；若多次發作或病症嚴重，則需更長時問的預防性治療。

衛福部表示，憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，且近年來有年輕化趨勢。2022年《美國醫學會期刊網路》（JAMA Network Open）指出，年輕族群高達五成以上患者沒有求助或接受治療，從本月１日起，提供15－30歲有心理諮商需求的年輕朋友，每人3次免費心理諮商，鼓勵民眾就醫，及早診斷及早治療，避免症狀惡化或發展為精神疾病。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

☆自殺防治諮詢安心專線：1925☆

☆生命線協談專線：1995☆

☆張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中