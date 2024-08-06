鄭中基酗酒成癮》搞笑背後壓力大 自曝憂鬱症逃避現實

鄭中基自曝憂鬱症及酗酒，將赴美參加戒酒治療。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港藝人鄭中基在臉書專頁發文自述，雖然他看起來樂觀開朗、搞笑、開演唱會，實際上娛樂觀眾的背後，他不會面對壓力、是個不成熟的人，在朋友建議下就醫確診為憂鬱症，需要吃藥控制，不過他用酗酒來逃避現實，最終壓力爆發，並向粉絲交代，在完成手上工作後，會赴美參加戒酒療程，面對並解決問題。

衛生福利部立台北醫院說明，憂鬱症是因生理、心理、壓力、悲傷的事情、藥物或環境變化等原因所引起，症狀有：

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●難以抗拒的悲傷感受，沮喪或抑鬱的心情。

●失去對原事物的興趣，喜樂或活動量減少，不想動、整日躺床。

●食慾明顯改變，非處於節食狀態而體重明顯下降或增加。

●幾乎每日失眠或嗜睡。

●失去自信，做什麼事都提不起精神，拒絕與人交談。

●罪惡感及對未來的無助感。

●無法集中注意力。

●某些嚴重的憂鬱症，病人可能會出現幻聽及妄想症狀，甚至自殺意念。

台北醫院表示，新一代的抗憂鬱劑，如百憂解、千憂解、立普能、萬憂停等，副作用極少，長期使用，對身體損害少。抗憂鬱劑治療，通常需2-4星期，才能發揮效果，且需足夠劑量。

台北醫院指出，憂鬱症若未經適當治療，常導致慢性化且容易復發，因此適當的預防有其必要。通常第一次發病時，持續藥物治療時間，約需半年至一年；若多次發作或病症嚴重，則需更長時問的預防性治療。

衛福部表示，憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，且近年來有年輕化趨勢。2022年《美國醫學會期刊網路》（JAMA Network Open）指出，年輕族群高達五成以上患者沒有求助或接受治療，從本月１日起，提供15－30歲有心理諮商需求的年輕朋友，每人3次免費心理諮商，鼓勵民眾就醫，及早診斷及早治療，避免症狀惡化或發展為精神疾病。

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