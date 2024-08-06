限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
天天做不讓腦中風找上門 醫：「這招」有效
〔記者張聰秋／彰化報導〕國內近來掀起一股超慢跑運動風潮，但醫界仍鼓勵民眾每日戶外走路1萬步，尤其是曾經罹患腦中風的患者，更應該堅持走路，維持健康。
台灣腦中風關懷協會創會理事長、神經內科醫師葉守正指出，每天走1萬步能顯著改善心血管健康，減少50%的認知障礙和癌症風險，這比藥物治療更有效，是遠離疾病的最佳「處方箋」。根據《JAMA Neurology》的研究，每日萬步走能有效降低中風和失智風險。
請繼續往下閱讀...
世界中風組織將每年10月29日定為「世界中風日」，衛生福利部公布的2023年國人十大死因中，腦血管疾病排名第4，較2022年上升一位，對國人健康造成嚴重影響。腦中風不僅是成人殘障的主要原因之一，也需要長期復健治療。
為喚起民眾對腦中風的重視，台灣腦中風關懷協會將於10月12日舉辦「每日萬步走、健康跟您走」活動，現已開放報名，名額300人，額滿為止。可上臉書「台灣腦中風關懷協會」粉絲專頁報名。
葉守正強調，20多年來，透過演講和病友會等方式，讓民眾了解腦中風的預防和治療。今年將活動場地拉到戶外，讓參與者實地走路健身，宣揚走路的好處，希望中風病友每天都能有進步。
彰化縣衛生局提醒，腦中風的風險因子包括生活型態、飲食習慣、工作壓力等。若發現有中風徵兆，請記住FAST口訣：「臉歪、手垂、大舌頭，記下時間快送醫」，能減少失能和死亡風險。
衛生局強調，若有小中風情形，切勿因症狀緩解而忽視，一定要迅速就醫，避免錯失黃金治療期。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應