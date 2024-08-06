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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

天天做不讓腦中風找上門 醫：「這招」有效

2024/08/06 12:20

台灣腦中風關懷協會創會推廣，每天走1萬步能顯著改善心血管健康，減少50%的認知障礙和癌症風險，遠比藥物治療更有效。（記者張聰秋攝）

台灣腦中風關懷協會創會推廣，每天走1萬步能顯著改善心血管健康，減少50%的認知障礙和癌症風險，遠比藥物治療更有效。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕國內近來掀起一股超慢跑運動風潮，但醫界仍鼓勵民眾每日戶外走路1萬步，尤其是曾經罹患腦中風的患者，更應該堅持走路，維持健康。

台灣腦中風關懷協會創會理事長、神經內科醫師葉守正指出，每天走1萬步能顯著改善心血管健康，減少50%的認知障礙和癌症風險，這比藥物治療更有效，是遠離疾病的最佳「處方箋」。根據《JAMA Neurology》的研究，每日萬步走能有效降低中風和失智風險。

世界中風組織將每年10月29日定為「世界中風日」，衛生福利部公布的2023年國人十大死因中，腦血管疾病排名第4，較2022年上升一位，對國人健康造成嚴重影響。腦中風不僅是成人殘障的主要原因之一，也需要長期復健治療。

為喚起民眾對腦中風的重視，台灣腦中風關懷協會將於10月12日舉辦「每日萬步走、健康跟您走」活動，現已開放報名，名額300人，額滿為止。可上臉書「台灣腦中風關懷協會」粉絲專頁報名。

葉守正強調，20多年來，透過演講和病友會等方式，讓民眾了解腦中風的預防和治療。今年將活動場地拉到戶外，讓參與者實地走路健身，宣揚走路的好處，希望中風病友每天都能有進步。

彰化縣衛生局提醒，腦中風的風險因子包括生活型態、飲食習慣、工作壓力等。若發現有中風徵兆，請記住FAST口訣：「臉歪、手垂、大舌頭，記下時間快送醫」，能減少失能和死亡風險。

衛生局強調，若有小中風情形，切勿因症狀緩解而忽視，一定要迅速就醫，避免錯失黃金治療期。

走路的好處對身體健康幫助很大，醫界鼓勵民眾養成每天走1萬步的生活習慣，可大幅促進心血管健康。（記者張聰秋攝）

走路的好處對身體健康幫助很大，醫界鼓勵民眾養成每天走1萬步的生活習慣，可大幅促進心血管健康。（記者張聰秋攝）

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