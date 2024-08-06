超音波導引神經阻斷術 解決手術疼痛問題

超音波導引神經阻斷術可解決手術疼痛問題。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕75歲奶奶因膝關節不舒服，至新竹臺大分院新竹醫院就診，並預備接受膝關節置換手術，手術前麻醉評估門診過去曾有接受骨科手術後疼痛劇烈的經驗，導致對於此次手術十分害怕，經與醫師討論後，決定接受超音波導引神經阻斷術，術後回病房活動自如，且解決了原先疼痛的問題，後續復健也順利進行。

新竹臺大分院麻醉部吳峻宇主任說，「超音波導引神經阻斷」是一種精準的止痛方式，可為病人提供更優質的手術後止痛和加速恢復的選擇。傳統的神經阻斷術通常依賴解剖標誌進行定位，而超音波導引技術則通過即時影像精準定位神經，並直接引導麻醉劑注入。這不僅提高麻醉的準確性，還可避免針頭誤刺中重要血管或神經，減少術中出血和神經損傷的可能性，大幅減少了併發症的風險。

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對於病人來說，超音波導引神經阻斷術的最大優勢，在於其良好的術後止痛效果與安全性。精確的麻醉劑注射可以提供更長效且均勻的疼痛緩解，使病人在術後的疼痛感降至最低。這不僅提升了病人的舒適度，還能減少對口服或靜脈止痛藥物的依賴，降低藥物相關的副作用。術後疼痛管理得當，病人可以更早下床活動，這對於預防術後併發症，如深靜脈血栓和肺部感染，具有重要意義。尤其是對於老年病人或患有慢性疾病的病人，早期活動對整體恢復有顯著的正面影響。

以骨科手術而言，超音波導引神經阻斷技術對以下兩大類手術病人最為有益：

1.膝關節手術：如膝關節置換術或膝關節鏡韌帶修復，通常伴隨著劇烈的術後疼痛，影響病人的康復和日常活動。使用超音波導引技術進行股神經阻斷，可以有效地減輕術後疼痛，使病人能夠更早進行康復訓練。這不僅有助於提高手術效果，還能縮短住院時間，降低住院相關費用。此外，精確的麻醉劑注射能夠避免對膝關節周圍組織的過度麻醉，減少副作用。

2.肩關節手術：如肩袖修補術和肩關節置換術，術後疼痛也是病人普遍面臨的問題。超音波導引技術可以用於進行肩膀的神經阻斷，如臂叢神經阻斷，提供持續的疼痛緩解。這樣的疼痛管理方式使病人能夠在術後早期進行肩關節活動，減少關節僵硬和功能障礙的風險。這對於病人的長期康復和生活質量有著積極的影響。

超音波導引神經阻斷術也在其他各類手術中展現出廣泛的適用性，例如胸腹部手術，如乳房切除術或疝氣修補術，這項技術均能提供優異的疼痛輔助效果。此外，對於一些小型門診手術，超音波導引神經阻斷術也可以作為局部麻醉的替代方案，提供高效且安全的止痛效果。藉由這項止痛技術的施行，許多手術後的疼痛將可得到顯著的改善。在手術前的麻醉諮詢過程中，可預先與醫師討論及溝通，制定出個人化最佳的止痛方案。「超音波導引神經阻斷」用於膝關節、肩關節術後止痛，目前為自費。

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