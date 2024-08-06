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日本腦炎已釀2死 民眾應避開高風險環境
〔記者張協昇／南投報導〕每年5至10月為日本腦炎流行高峰期，依據衛生福利部疾病管制署資料統計，截至7月底止，全台日本腦炎病例共計18例，死亡病例2例，皆為本土案例，南投縣衛生局表示，日本腦炎與登革熱都是透過病媒蚊感染，同樣具社區傳播風險，民眾應避免於黎明及黃昏時段前往池塘、水稻田及灌溉溝渠等易孳生病媒蚊環境，或接種日本腦炎疫苗預防。
南投縣衛生局指出，日本腦炎與登革熱同樣具社區傳播風險，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，民眾若有上述疑似症狀，請儘速就醫並主動向醫師告知旅遊活動史，防範社區疫情蔓延。
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衛生局表示，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。
衛生局強調，預防日本腦炎除注意避開高風險環境、使用衣物藥物防蚊，最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，成人若自覺有感染風險，可至縣內旅遊醫學門診（衛生福利部南投醫院、埔基醫療法人埔里基督教醫院）評估自費接種日本腦炎疫苗，避免因感染衍生嚴重後遺症。
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