日本腦炎已釀2死 民眾應避開高風險環境

5至10月為日本腦炎流行高峰期，南投縣衛生局提醒民眾應避免於黎明及晚昏至灌溉溝渠及水稻田附近活動。（資料照）

〔記者張協昇／南投報導〕每年5至10月為日本腦炎流行高峰期，依據衛生福利部疾病管制署資料統計，截至7月底止，全台日本腦炎病例共計18例，死亡病例2例，皆為本土案例，南投縣衛生局表示，日本腦炎與登革熱都是透過病媒蚊感染，同樣具社區傳播風險，民眾應避免於黎明及黃昏時段前往池塘、水稻田及灌溉溝渠等易孳生病媒蚊環境，或接種日本腦炎疫苗預防。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應避免於黎明及黃昏時段前往活動。（記者張協昇攝）

南投縣衛生局指出，日本腦炎與登革熱同樣具社區傳播風險，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，民眾若有上述疑似症狀，請儘速就醫並主動向醫師告知旅遊活動史，防範社區疫情蔓延。

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民眾若自覺有感染日本腦炎風險，可至各大醫院旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。（資料照）

衛生局表示，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局強調，預防日本腦炎除注意避開高風險環境、使用衣物藥物防蚊，最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，成人若自覺有感染風險，可至縣內旅遊醫學門診（衛生福利部南投醫院、埔基醫療法人埔里基督教醫院）評估自費接種日本腦炎疫苗，避免因感染衍生嚴重後遺症。

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