健康網》高溫喝冰水會中風？ 中醫：屬極端例子 這5點才要注意

中醫師指出，適量且適時地喝冰水對健康影響較小，應避免過度誇大其負面影響；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣炎熱，網路傳言「高溫下喝太冰的水，或立刻沖冷水澡恐有中風風險」。昌盛堂中醫診所於臉書發文澄清，訊息中的極端例子並非普遍現象；除了心血管患者，一般民眾喝冰水只要適量，就不需要過度擔憂。對中醫來說，喝冰水真正帶來的負面影響是會降低新陳代謝，累積熱量並更加燥熱、引發呼吸道症狀、損傷腸胃、經期不適。

中醫師表示，一般人喝冰水身體可能會感到不太舒服，例如消化不良或腹瀉。若是本身為心血管疾病患者，突然大量喝冰水確實可能有健康風險，但少量則不會有太大的危險，不需過於多慮，對中醫來說，喝冰水實際上會帶來的負面影響，包括以下：

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●降低新陳代謝：冰品冷飲的寒濕屬性容易遏傷陽氣，影響體內氣血運行，造成新陳代謝下降。

●累積熱量且更加燥熱：冰水使人體花更多熱能來升溫，反而可能越吃越燥熱，並因高熱量導致脂肪囤積。

●引發呼吸道症狀：冰水的寒氣易侵犯肺部，影響肺的功能，導致咳嗽、打噴嚏等症狀。

●損傷腸胃功能：冰水會使腸胃道血管快速收縮，可能引發腹瀉、腹部絞痛等症狀，並影響腸胃的運化功能

●經期不適：喝冰水可能導致女性白帶增加、腰部悶痠、經痛加劇，特別是體質偏虛寒者。

另，中醫師提醒幾點注意事項，像是運動過後請勿馬上大量飲用冰水，最好飲用常溫水。

；不要空腹喝冰水，避免寒氣停留體內； 女性月經前一週及月經期間應減少喝冰水。

適量且適時地喝冰水對健康影響較小，應避免過度誇大其負面影響。對心血管疾病患者，確實需小心溫差劇烈變化，但一般健康者無需過度擔憂。

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