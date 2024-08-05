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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》看「麟洋配」想學羽球？ 醫：慎防十字韌帶受損

2024/08/05 19:08

台灣羽球男子雙打組合李洋、王齊麟對上中國隊，歷經3局激烈對戰，成功拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（資料照）

台灣羽球男子雙打組合李洋、王齊麟對上中國隊，歷經3局激烈對戰，成功拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，昨（4）日於巴黎奧運完成金牌2連霸壯舉。熱血沸騰的表現，或許讓不少民眾掀起學羽球的念頭。不過中醫師王大元提醒，從事打球、彈跳或折返跑等運動很容易造成十字韌帶受損，受傷初期建議先止痛消腫，若有急性或輕度的撕裂傷，除了中藥治療，還可針灸鶴頂、陽陵泉、陰陵泉、委中和膝眼穴等穴位，建議民眾在運動時，務必做好防護措施。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，十字韌帶一旦斷裂，往往需要一段時間的復健才能再度回到運動場上。其是位於膝關節內，連接大小腿骨的韌帶，又分爲前、後十字韌帶。前十字韌帶 （ACL） 可限制小腿骨向前移位和膝關節的內外翻、彎曲角度。

後十字韌帶 （PCL）則相反地限制小腿骨的向後移位。這兩條韌帶同時幫助膝關節的穩定，避免大小腿骨過度位移和磨損。

十字韌帶受損可說是運動員殺手。中醫師提醒，受傷後初期須先止痛消腫，請固定患肢、多休息和冰敷，同時抬高患肢避免水腫瘀血加劇；示意圖。（資料照）

十字韌帶受損可說是運動員殺手。中醫師提醒，受傷後初期須先止痛消腫，請固定患肢、多休息和冰敷，同時抬高患肢避免水腫瘀血加劇；示意圖。（資料照）

若韌帶完全斷裂 需先手術再復健

王大元說明，韌帶受傷後初期須先止痛消腫，請固定患肢、多休息和冰敷，同時抬高患肢減少水腫瘀血的情況加劇。嚴重時以手術修復韌帶為主，取出臏骨肌腱或半腱肌肌腱來代替。中醫對於十字韌帶撕裂的治療，多是針對不完全的撕裂情況，如已全部斷裂，建議可以先行手術再以中醫復健治療，效果更佳。

一般來說，急性或輕度的撕裂傷，以針灸鶴頂、陽陵泉、陰陵泉、委中和膝眼穴為主，中藥可選用緩急止痛、疏經活血的四妙勇安湯、芍藥甘草湯等，切記急性期不可推拿按壓，以免發炎更加嚴重。如果是超過3個禮拜的慢性撕裂傷，除了上述穴位外，遠端穴位如腰陽關、環跳穴等也能幫助放鬆整體筋膜，中藥可再加上後面階段補養氣血的藥物。

做「前拉測試」會痛 表示韌帶有問題

至於該如何檢測？王大元表示，可以試試「前拉測試（Anterior drawer test）」，首先先將患處膝關節彎成90度，再固定住傷者的腳掌，接著雙手虎口扣住大腿和膝蓋前緣，將脛骨向前拉移，正常人會有緊繃感，同時脛骨幾乎不會位移。但如有韌帶撕裂，脛骨移動的狀況會很明顯，而且疼痛難耐。往前位移大於5mm代表前韌帶可能有問題。

他提醒，前拉測試不適用於急性期，因為整個膝關節當下呈現發炎腫脹，真的斷了也可能拉不動，因此請等到急性期過了，再用此方法。

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