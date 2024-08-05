排尿困難竟是腎結石 77歲翁手術治療出院

腎結石阻塞了尿液正常流動，增加泌尿系統的壓力等問題。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕1名77歲高姓老翁因出現排尿困難，前往為恭醫院求診，經為恭紀念醫院泌尿科主任邱基旭檢查後，發現高翁左側輸尿管靠近腎臟位置有一顆直徑1.8公分的結石，已導致中度腎積水，經採取軟式輸尿管取石手術治療，高翁術後第2天即出院。

邱基旭提醒，腎結石阻塞了尿液正常流動，增加泌尿系統的壓力，可能導致尿液逆流回輸尿管或腎臟，長期下來引發腎臟水腫、腎臟過濾率降低，也可能會造成腎臟萎縮等嚴重情形，及早進行取石手術非常重要。

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邱基旭提及，常見的「體外震波碎石術」雖然方便且無需住院，但對於大而硬的結石清除效果較差，可能需多次治療且有治療上的限制；而「硬式輸尿管取石術」則因彎曲和管徑大小的限制，對於高位的結石難以觸及，甚至可能造成輸尿管損傷。近年來，「軟式輸尿管鏡」已逐漸成為治療腎臟結石的新趨勢，其優勢包括無傷口、恢復快速、碎石效果好且安全性高。

不過，邱基旭說，國內的健保尚未給付軟式輸尿管鏡碎石手術，民眾若有需求可與泌尿科醫師討論，針對本身身體狀況、結石大小、結石位置等因素，進行全面考量後，選擇較佳的治療方式。

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