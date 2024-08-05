健康網》一次搞懂黑、白頭粉刺！ 醫曝3招輕鬆OUT

皮膚科醫師表示，若想消除粉刺，可以使用A酸藥物、果酸煥膚、並搭配深層清潔，來達到控油及保濕的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日出門，是否每天都油光滿面，導致粉刺暴增？安澐診所皮膚專科醫師高珮菡指出，當肌膚出油量大，毛孔堵塞的機會就會提高，進而形成閉鎖性的白頭粉刺或開放性的黑頭粉刺。若想消除粉刺，可以使用A酸藥物、果酸煥膚、並搭配深層清潔，來達到控油及保濕的效果。

高珮菡也在臉書專頁「皮膚科日常菡養 高珮菡醫師」發文分享粉刺形成的5大原因，天氣悶熱造成油脂分泌旺盛、本身屬於油性膚質、角質代謝異常、老廢角質囤積過多、肌膚髒污未清潔乾淨，這些都會讓毛孔被皮脂、代謝物堵塞，造成粉刺生成。

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高珮菡進一步分析，粉刺又分成開放性的黑頭粉刺與閉鎖性的白頭粉刺。開放性粉刺是指毛孔開口處「未」被表面角質覆蓋，當它接觸到空氣氧化變成黑色時，就是所謂的黑頭粉刺，常見於鼻子、下巴、額頭中間等部位；閉鎖性粉刺是指毛孔開口處「有」被表面角質覆蓋，沒有接觸空氣氧化，所以稱為白頭粉刺，其外觀通常為小顆突起的白色顆粒，類似青春痘但不會紅腫，它雖然不如黑頭粉刺明顯，但易發炎感染變成痘痘，常見於額頭、臉頰、眼下等部位。

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