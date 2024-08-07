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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》爸爸晚上時常跑廁所？ 泌尿醫談可能原因

2024/08/07 21:29

不少父親睡眠時需起床解手，使得白天感到疲憊。（圖取自shuttestock）

不少父親睡眠時需起床解手，使得白天感到疲憊。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節將近，不少稍有年紀的爸爸，在晚上睡眠時，經常被尿意打斷，需要起床解手，白天當然容易疲倦。長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵說明，男性在40歲以後時常有攝護腺肥大，容易造成頻尿。醫師提醒，治療攝護腺肥大的方式相當多，只要妥善治療，都能夠明顯改善。同時希望大家關心父親的健康。

邵郁鏵在臉書專頁「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」發文說明，一位來求診的陳爸爸，提到晚上睡眠時常被尿意打斷，造成白天工作容易感受疲憊，也間接影響工作表現。

邵郁鏵表示，頻尿問題其實很容易影響我們的日常生活，只是在影響範圍尚未超過我們可忍受的狀態時，大家都容易選擇忽略或再忍一忍，而延誤治療。男性年齡在超過40歲後便陸續開始有攝護腺肥大的症狀，儘管這種情況非常普遍，但也因容易覺得這就是自然老化的一部分，因此更容易降低警覺意識，輕忽這問題有時候是需要醫療干預的。

為什麼攝護腺肥大會造成頻尿呢？邵郁鏵表示，隨著年齡增長，攝護腺的細胞會增生，而攝護腺鄰近膀胱，且也是構成尿道的一部分，所以很容易會壓迫到尿道或擠壓膀胱；就產生了頻尿、殘尿的問題。

邵郁鏵說明，目前治療攝護腺肥大的方式也有多種；無論是透過藥物、傳統手術、雷射或新型微創手術（水蒸氣消融，攝護腺拉提手術），與醫師溝通後都可以有大幅的改善。

邵郁鏵最後提醒，祝天下每位父親「父親節快樂」同時，大家也可以多關心爸爸們的健康，可以從對爸爸日常作息的觀察給予一些積極的建議，並陪伴家人去做適合的健康檢查，提升爸爸們的生活質量。

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