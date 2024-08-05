健康網》看懂泡泡尿正常5情形！ 讓尿完美重現「水花消失術」

醫師將尿尿出現泡泡的現象，與跳水比賽中的水花原理相同；示意圖，圖中人物與本文無關。（路透社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在上廁所時，發現尿尿有泡泡，不免擔心罹患泌尿道疾病。懿安泌尿科診所院長呂謹亨將尿尿有泡泡的情形，比喻成跳水比賽的水花，若屬小便太快或角度錯誤、喝水太少、運動過後，或是蛋白質攝取過多時，出現泡泡尿問題，通常屬正常現象，可先觀察5-10分鐘，如果泡泡自已消失，就不用太過擔心。

尿液泡泡5-10分鐘消失 屬正常情形

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，每次欣賞跳水比賽，最期待的就是看到選手使出「水花消失術」！其實，這就是尿尿會有泡泡的原理！在門診時，常會遇到泡泡尿患者緊張地詢問「是不是腎功能變差了？」甚至還會擔心地說「醫師，我是不是要洗腎了？」其實，多數的泡泡尿，是不用緊張的，可先觀察5-10分鐘，如果會自己消失的泡泡，都不用太擔心。下為常見正常的泡泡尿情形：

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●小便太快或角度錯誤：就像跳水比賽有10米跳台或5米跳台，從越高處落下，對水面的衝擊力越大，水波當然就越大，越容易出現泡泡尿。另外，入水角度錯誤，離便斗越遠，越容易斜射，較容易有水泡。

醫師表示，小便時，若入水角度錯誤，離便斗越遠，越容易斜射，較容易有水泡；圖為情境照。（圖取自freepik）

●喝水太少：小便就是溶質加溶液，若水分變少，溶質變多、變濃，尿液裡的蛋白質濃度就會升高。健檢禁食超過12個小時，就跟水喝太少的意思是相同的，會產生輕微蛋白尿問題，但若是蛋白尿很多，仍建議就診。

●運動過後：激烈運動後肌肉會釋放肌紅蛋白，融到血液裡，因而使小便蛋白質就會變多。除此之外，運動時流汗變多、水分消耗比較大，自然小便也會變濃。

●蛋白質攝取過多：舉例來說，中秋節後，診間就會出現許多患者因為小便有泡泡就診，結果可能中秋節吃太多烤肉，攝取過多蛋白質，導致尿的蛋白質上升。

為何泡泡尿與腎不好有關？呂謹亨說明，腎臟問題引發的蛋白尿，包括糖尿病、腎絲球病變、免疫疾病或結石感染，造成腎臟功能破壞，因此通常看到嚴重的泡泡尿，會先考慮腎功能和泌尿系統是否有問題。

攝護腺肥大見泡泡尿 不算是蛋白尿

其實攝護腺肥大也會引起泡泡尿！呂謹亨解釋，泌尿系統問題，包括攝護腺肥大或尿道狹窄，會造成小便不順、亂流、逆流，尿液打到水面時會產生一些水花泡泡，形成泡泡尿，但這種不能算是蛋白尿。此外，若泌尿系統發炎、膀胱炎、尿道炎等，也會因為發炎，釋放一些發炎物質和蛋白質，所以尿液雜質、蛋白質也會上升，就可能產生蛋白尿、泡泡尿。如果只是單純像清澈的泡泡，沒有油脂或大顆的泡泡者，就不用太擔心。

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