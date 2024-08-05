自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝豆漿會增加乳癌發生率？ 專家揭3大好處破除謠言

2024/08/05 11:58

營養師分享，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食，可以幫助人體維持健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食，可以幫助人體維持健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，全球各地都在推崇以黃豆或豆製品為主的蔬食飲食，不過，有謠言指出，女生喝豆漿、吃豆腐會增加得乳癌及子宮肌瘤的機率。對此，好食課營養師Titan林世航表示，吃豆腐、喝豆漿跟乳癌及子宮肌瘤發生率沒有相關，且目前絕大部分的研究都顯示，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食有3大好處，可以維持健康；調整體質；降低三高、癌症、痛風的發生風險。

林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，吃豆腐、喝豆漿跟乳癌發生率沒有相關，研究也發現，黃豆不只不會增加乳癌發生率，還會降低復發率跟死亡率。此外，林世航也強調，研究顯示喝豆漿跟子宮肌瘤發生率一點關係都沒有。而目前絕大部分的研究都指出，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食，能幫助人們維持健康；調整體質；降低三高、癌症、痛風的發生風險。

林世航接著分享，以美國黃豆來說，每100公克的黃豆大概有446大卡，蛋白質在36.5公克，做成豆腐跟豆漿後，它的蛋白質含量高，熱量卻不高，所以它其實是一個高蛋白、低熱量的食材。另外，林世航也提到，吃黃豆確實可以幫助養顏美容；有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康；大約可以幫助降低壞的膽固醇（LDL）4%左右；還能幫助我們預防心血管疾病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中