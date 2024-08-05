健康網》喝豆漿會增加乳癌發生率？ 專家揭3大好處破除謠言

營養師分享，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食，可以幫助人體維持健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，全球各地都在推崇以黃豆或豆製品為主的蔬食飲食，不過，有謠言指出，女生喝豆漿、吃豆腐會增加得乳癌及子宮肌瘤的機率。對此，好食課營養師Titan林世航表示，吃豆腐、喝豆漿跟乳癌及子宮肌瘤發生率沒有相關，且目前絕大部分的研究都顯示，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食有3大好處，可以維持健康；調整體質；降低三高、癌症、痛風的發生風險。

林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，吃豆腐、喝豆漿跟乳癌發生率沒有相關，研究也發現，黃豆不只不會增加乳癌發生率，還會降低復發率跟死亡率。此外，林世航也強調，研究顯示喝豆漿跟子宮肌瘤發生率一點關係都沒有。而目前絕大部分的研究都指出，以豆製品的植物性蛋白為主的飲食，能幫助人們維持健康；調整體質；降低三高、癌症、痛風的發生風險。

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林世航接著分享，以美國黃豆來說，每100公克的黃豆大概有446大卡，蛋白質在36.5公克，做成豆腐跟豆漿後，它的蛋白質含量高，熱量卻不高，所以它其實是一個高蛋白、低熱量的食材。另外，林世航也提到，吃黃豆確實可以幫助養顏美容；有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康；大約可以幫助降低壞的膽固醇（LDL）4%左右；還能幫助我們預防心血管疾病。

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