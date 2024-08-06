健康網》揭開牛奶保存期限祕密！ 「這種」喝起來有焦香味

營養師提到，牛奶保存期限長短是受到加熱溫度影響，營養價值「熱量」及「三大營養素」、「鈣質」幾乎沒有差異；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市售乳製品玲瑯滿目，但您有注意過為什麼有些牛奶保存期限只有7天，有些卻能放到90天嗎？營養師邱世昕表示，牛奶能放比較久，不是因為加防腐劑，而是因為加熱殺菌溫度不同。另外，由於超高溫殺菌，經梅納反應，使長期保存牛奶口感上會有點焦香味，喜歡此口感者可挑選它。

邱世昕在臉書粉專「營養師教練 世昕」發影片指出，牛奶能久放，才不是因為加防腐劑，尤其更不會有放得比較久，就是沒有營養的說法。牛奶保存期限長短是受到加熱溫度影響，營養價值「熱量」及「三大營養素」、「鈣質」幾乎沒有差異，下為常見殺菌方式：

請繼續往下閱讀...

●短期保存牛奶（1-7天）：使用巴氏殺菌法（Pasteurization），溫度範圍為62.8°C至71.7°C之間，透過低溫長時（LTLT），65度加熱30分鐘，或是高溫短時（HTST），72度 加熱至少15秒的方式殺菌。

●長期保存牛奶（90天）：使用超高溫瞬間殺菌法（Ultra-High Temperature，UHT），利用142度加熱2-3秒，達到完全滅菌的效果。

殺菌方式不同，連帶著口感也會有所不同！邱世昕指出，短期保存牛奶較新鮮，口感自然，想喝純牛奶味道者建議選擇此種；長期保存牛奶，因為經由超高溫殺菌，經梅納反應，使口感上會感到輕微煮沸味或有點焦香味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法