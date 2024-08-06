自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》揭開牛奶保存期限祕密！ 「這種」喝起來有焦香味

2024/08/06 06:30

營養師提到，牛奶保存期限長短是受到加熱溫度影響，營養價值「熱量」及「三大營養素」、「鈣質」幾乎沒有差異；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提到，牛奶保存期限長短是受到加熱溫度影響，營養價值「熱量」及「三大營養素」、「鈣質」幾乎沒有差異；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市售乳製品玲瑯滿目，但您有注意過為什麼有些牛奶保存期限只有7天，有些卻能放到90天嗎？營養師邱世昕表示，牛奶能放比較久，不是因為加防腐劑，而是因為加熱殺菌溫度不同。另外，由於超高溫殺菌，經梅納反應，使長期保存牛奶口感上會有點焦香味，喜歡此口感者可挑選它。

邱世昕在臉書粉專「營養師教練 世昕」發影片指出，牛奶能久放，才不是因為加防腐劑，尤其更不會有放得比較久，就是沒有營養的說法。牛奶保存期限長短是受到加熱溫度影響，營養價值「熱量」及「三大營養素」、「鈣質」幾乎沒有差異，下為常見殺菌方式：

●短期保存牛奶（1-7天）：使用巴氏殺菌法（Pasteurization），溫度範圍為62.8°C至71.7°C之間，透過低溫長時（LTLT），65度加熱30分鐘，或是高溫短時（HTST），72度 加熱至少15秒的方式殺菌。

●長期保存牛奶（90天）：使用超高溫瞬間殺菌法（Ultra-High Temperature，UHT），利用142度加熱2-3秒，達到完全滅菌的效果。

殺菌方式不同，連帶著口感也會有所不同！邱世昕指出，短期保存牛奶較新鮮，口感自然，想喝純牛奶味道者建議選擇此種；長期保存牛奶，因為經由超高溫殺菌，經梅納反應，使口感上會感到輕微煮沸味或有點焦香味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中