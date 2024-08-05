健康網》土用丑日吃鰻魚補元氣！ 搭雞肉做親子丼好下飯

日本人習慣在土用丑日食用鰻魚，消暑又補元氣；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024「土用丑日」在7月24日與今天（5日），是一年之中最熱的時候，日本人習慣在這時吃鰻魚消暑、補元氣，不過只吃鰻魚飯好像有點不夠？農業部漁業署邀請美食作家武展，在臉書發文分享料理「鰻魚雞肉親子丼食譜」。柴魚湯底加入洋蔥、高麗菜、魚板、紅蘿蔔絲等調料，猶如台式白菜滷的好滋味，可以一次煮一鍋，下飯又美味。

武展丞表示，應先備齊蒲燒鰻魚200g、白飯1碗、洋蔥50g、高麗菜50g、魚板30g、紅蘿蔔20g、粗柴魚片30g、雞胸肉50g、雞蛋1顆、菠菜節50g；並準備調味料醬油50g、白糖50g。接著按以下步驟：

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6步驟美味上桌

1.將蒲燒鰻魚放進烤箱100度3分鐘。（蒲燒鰻本身已是熟食，只需加熱即可，也可隔水加熱）

2.將洋蔥、高麗菜、紅蘿蔔及魚板切絲備用。

3.雞肉切丁後，放入蛋白少許與雞肉丁均勻攪拌。

4.鍋中放入300c.c.清水煮滾後，放入粗柴魚片，關火浸泡30分鐘後，高湯過濾柴魚片即可。

5.取柴魚高湯200g倒入鍋中，放入洋蔥、高麗菜、魚板、紅蘿蔔絲，倒入醬油、白糖開火煮滾轉小火，煮至菜入味，再放入雞丁煮熟后，加上菠菜、淋上蛋液。（蛋液是否煮熟依個人喜好）

6.將煮好的雞肉親子放在飯上，再放上鰻魚即可。

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