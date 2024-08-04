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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》麟洋配「搶金」拚衛冕！ 打羽球小心「5部位」受傷

2024/08/04 13:11

台灣羽球雙打組合李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打4強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（資料照）

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巴黎前線》挺進金牌戰！李洋／王齊麟逆轉丹麥組合 衛冕只差一步

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣「麟洋配」李洋、王齊麟2日在男雙4強賽擊敗丹麥，將在今（4）晚對上世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶，力拚本屆奧運首面金牌。中醫師提醒，雖然打羽球不會有太多的肢體碰撞，但頻繁揮拍、殺球、跨步等動作，使手肘、肩胛骨、手腕、膝蓋、腳踝較易受傷，引發網球肘、肩夾擠症候群、三角纖維軟骨複合體損傷部位、韌帶撕裂，或是扭挫傷等問題，因此運動前一定要暖身，遠離運動傷害。

雲鼎中醫診所在臉書發文指出，這幾日的巴黎奧運相信大家都看得熱血沸騰吧！在為台灣健兒加油的同時，也要了解運動容易帶來的傷害。

中醫師提到，雖然打羽球不像打籃球，有太多的肢體碰撞，導致運動傷害，但頻繁揮拍、殺球、跨步等動作，容易關節活動角度大，因此若是沒有做好熱身跟伸展，可能會造成運動傷害，其中手肘、肩胛骨、手腕、膝蓋、腳踝是羽球運動中較容易受傷的部位，引發網球肘、肩夾擠症候群、三角纖維軟骨複合體損傷部位、韌帶撕裂，或是扭挫傷等問題。因此在運動前，一定要做好足夠的暖身！

中醫3招治療運動傷害

●針灸：透過在特定穴位上透過刺激穴位方式，治療受傷部位。

●扁針：結合針刺治療和軟組織鬆解術2種療法，集合2種療法的長處，將纖維化、鈣化沾黏的軟組織做一個鬆解的動作，重建循環。

●中藥：針對體質開立中藥內服，搭配補氣血及養肝腎的藥物或外用藥布調理，加速復原與止痛。

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