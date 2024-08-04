經痛嘔吐冒冷汗竟是巧克力囊腫作祟 中醫治療改善免開刀

中醫師表示，卵巢巧克力囊腫是陳舊經血堆積所造成的囊腫，中醫屬「瘀血」，需「活血化瘀」，但這只是治標，另需判別瘀血屬性。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

〔記者歐素美／台中報導〕26歲劉姓女子長期經痛；不料有次竟痛到嘔吐且冒冷汗，到醫院急診檢查才知右卵巢巧克力囊腫5.5公分大。醫師建議她開刀，經中醫師林襄穎診斷其為「氣虛血瘀」，以中藥進行「養氣活血」治療約6個月，巧克力囊腫縮小為2.5公分。醫師宣布她不用開刀，令她十分開心。

中醫師林襄穎表示，卵巢巧克力囊腫屬於子宮內膜異位症的一種，當經血異常出現在卵巢並逐漸形成囊腫，不但引起發炎導致經痛，進而侵蝕破壞卵巢甚至不孕。若囊腫較大約6公分左右，醫師常建議患者手術，許多患者因恐懼手術而求助中醫。

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26歲劉女因右卵巢巧克力囊腫約5.5公分大，造成經痛不適，醫師建議她開刀，中醫師林襄穎診斷其為「氣虛血瘀」，經使用中藥黨參、川芎、桂枝、牡丹皮、元胡、沒藥等「養氣活血」，治療4個月後回到大醫院檢查，囊腫縮小至2.5公分，CA125血液腫瘤指數並恢復正常，服用中藥滿6個月後再次檢查，婦產科醫師已囑咐她不必開刀，固定追蹤即可。

33歲羅女同樣罹患巧克力囊腫5公分，不會經痛，但經期常腹瀉或伴隨肛門墜脹悶痛感，林襄穎診斷她是「氣滯血瘀」體質類型，經用中藥木香、川楝子、桃仁、赤芍、鬱金、丹參等「行氣活血」，治療6個月後回婦產科超音波檢查，巧克力囊腫已剩3公分，經期腹瀉等症狀也完全消失，原本婦產科醫生警告她可能要開刀，也說不必開刀了。

林襄穎表示，卵巢巧克力囊腫是陳舊經血堆積所造成的囊腫，中醫認為是「瘀血」，需使用中藥「活血化瘀」，但這只是治標，另需判別瘀血屬性，像劉女為「氣虛型」瘀血，必須兼用「養氣中藥」才可能治本；羅女則是「氣滯型」瘀血，想要治本就必須加上「行氣中藥」。如此標本兼治，才能徹底改善體質，不僅改善巧克力囊腫，也可預防它復發。

林襄穎指出，巧克力囊腫愈早治療愈有效，且治療持續6個月以上狀況愈佳，若能配合飲食控制者改善愈多。患者並需忌補品，因誤補將使病情加重，甚至巧克力囊腫快速變大。

林襄穎建議患者應避免吃四物湯、八珍湯、人參、黃耆等補藥，或薑母鴉、羊肉爐、麻油雞、燒油雞等食補，確實做到飲食禁忌對病情改善有極大幫助。

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