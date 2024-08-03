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健康網》想呷冰又怕血糖飆？ 營養師：夏日冰品輕鬆挑
吳亮儀／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕何以解暑，唯有吃冰，每到夏天就會不小心貪涼吃冰導致血糖飆升，營養師陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，如何在炎炎夏日兼顧消暑與血糖，聰明挑選合適的冰品。
刨冰 剉冰
●基底
「清冰」只是水的凝固，不加任何糖水或是配料就0大卡，就算加上一匙糖水、一匙果醬也不超過100大卡。
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「雪花冰」以奶粉、玉米粉、糖製作而成，一碗雪花冰約400大卡，冰磚的類型會決定整碗刨冰的熱量及醣量。
●少淋醬
陳怡婷指出，通常刨冰已經會加糖水、黑糖水已經有甜度，不建議再加果醬、煉乳，一匙草莓果醬、巧克力醬、百香果醬、煉乳約50-60大卡，且都是精緻糖，增加熱量以外，還會使血糖快速攀升。
●配料聰明選
「凍類」的愛玉、仙草、寒天凍、蒟蒻。
「高纖」的山粉圓、白木耳。
「原型食物」的紅豆、綠豆、蓮子、薏仁、芋頭等。
陳怡婷不建議選擇布丁、奶酪、珍珠、芋圓、湯圓等。若喜歡吃「圓類」的人，可以選擇體積大的地瓜圓、芋圓比珍珠好一些，以表面積來說，珍珠沾的精製糖會比較多一點。
雪酪 霜淇淋 冰淇淋
●雪酪：以新鮮水果冷凍後製成，有點像冰沙的口感，不含乳脂肪。
●霜淇淋：以牛奶、鮮奶油、糖為基底，再加入膠體去製作而成，乳脂肪含量約3-6％，以同等重量來說，霜淇淋相較冰淇淋熱量低一些。
●冰淇淋：口感越綿密、滑順、扎實，乳脂肪就越高，冰淇淋以牛奶、鮮奶油、雞蛋、糖為基底，再依不同口味加入香精、色素、人工添加劑製作而成（價格高的會使用天然食材），冰淇淋乳脂肪含量約10-20％，1球冰淇淋約1份醣。
冰棒 雪糕
陳怡婷說，購買時可以參考營養標示做選擇，「冰棒」以水、糖為基底，「雪糕」為水、糖、牛奶、鮮奶油為基底，冰棒比起雪糕要少點熱量與油脂，會是較好的選擇。
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