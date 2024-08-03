健康網》想呷冰又怕血糖飆？ 營養師：夏日冰品輕鬆挑

營養師指出，不加任何糖水或配料的清冰就是0大卡，即使加上一匙糖水、一匙果醬也不超過100大卡；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕何以解暑，唯有吃冰，每到夏天就會不小心貪涼吃冰導致血糖飆升，營養師陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，如何在炎炎夏日兼顧消暑與血糖，聰明挑選合適的冰品。

刨冰 剉冰

●基底

「清冰」只是水的凝固，不加任何糖水或是配料就0大卡，就算加上一匙糖水、一匙果醬也不超過100大卡。

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「雪花冰」以奶粉、玉米粉、糖製作而成，一碗雪花冰約400大卡，冰磚的類型會決定整碗刨冰的熱量及醣量。

●少淋醬

陳怡婷指出，通常刨冰已經會加糖水、黑糖水已經有甜度，不建議再加果醬、煉乳，一匙草莓果醬、巧克力醬、百香果醬、煉乳約50-60大卡，且都是精緻糖，增加熱量以外，還會使血糖快速攀升。

營養師建議，剉冰配料可以選凍類的愛玉、仙草、寒天凍、蒟蒻；高纖的山粉圓、白木耳；原型食物如紅豆、綠豆、蓮子、薏仁、芋頭等；圖為示意圖。（資料照）

●配料聰明選

「凍類」的愛玉、仙草、寒天凍、蒟蒻。

「高纖」的山粉圓、白木耳。

「原型食物」的紅豆、綠豆、蓮子、薏仁、芋頭等。

陳怡婷不建議選擇布丁、奶酪、珍珠、芋圓、湯圓等。若喜歡吃「圓類」的人，可以選擇體積大的地瓜圓、芋圓比珍珠好一些，以表面積來說，珍珠沾的精製糖會比較多一點。

雪酪 霜淇淋 冰淇淋

●雪酪：以新鮮水果冷凍後製成，有點像冰沙的口感，不含乳脂肪。

營養師表示，以同樣重量來看，霜淇淋熱量比低一些；圖為示意圖。（資料照）

●霜淇淋：以牛奶、鮮奶油、糖為基底，再加入膠體去製作而成，乳脂肪含量約3-6％，以同等重量來說，霜淇淋相較冰淇淋熱量低一些。

●冰淇淋：口感越綿密、滑順、扎實，乳脂肪就越高，冰淇淋以牛奶、鮮奶油、雞蛋、糖為基底，再依不同口味加入香精、色素、人工添加劑製作而成（價格高的會使用天然食材），冰淇淋乳脂肪含量約10-20％，1球冰淇淋約1份醣。

冰棒 雪糕

陳怡婷說，購買時可以參考營養標示做選擇，「冰棒」以水、糖為基底，「雪糕」為水、糖、牛奶、鮮奶油為基底，冰棒比起雪糕要少點熱量與油脂，會是較好的選擇。

營養師指出，冰棒比起雪糕要少點熱量與油脂；圖為示意圖。（資料照）

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