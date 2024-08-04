健康網》熱水別急著喝 醫：用蒸氣溫暖鼻腔緩解鼻塞

醫師表示，如果有鼻過敏困擾，除了喝熱水外，也可先用熱水的蒸氣溫暖鼻腔，改善鼻塞困擾；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上常有女生發文，不管怎麼不舒服男性朋友只會回「多喝熱水」，彷彿喝熱水是萬靈丹，台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡表示，如果有鼻過敏困擾，除了喝熱水外，也可先用熱水的蒸氣溫暖鼻腔，改善鼻塞困擾。

饒曼齡在臉書專頁「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」發文指出，除了用藥物緩解鼻塞外，蒸氣也是個好選擇，有研究發現，有鼻過敏的人只要使用蒸氣5分鐘，鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛癢都有改善，連鼻子的氣流也明顯增加。

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饒曼齡建議鼻過敏的朋友，早上起床時可以使用以下方法改善症狀：

●手持式蒸氣機：許多人家中都有備用，感冒時化痰、改善喘咳問題，秋冬過敏季就拿來蒸鼻子。只要加入生理食鹽水、按下開關，就有穩定的蒸氣，非常方便 。

●泡澡。

●熱毛巾敷鼻子：早晨最快速的懶人法 。

●熱水蒸氣：沒有蒸氣機的人，也可以在杯中加入熱水，借用熱水的蒸氣溫暖鼻腔。

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