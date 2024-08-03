自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》暢飲一「夏」好清涼？ 專家示警：2飲品是痛風地雷

2024/08/03 18:47

專家指出，啤酒普林較高會代謝成尿酸，加上酒精會讓人體脫水，也會讓尿酸濃度增加，所以是尿酸高者或痛風患者的地雷飲料；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天好熱，來杯甜甜的手搖飲或啤酒好消暑？台灣營養基金會董事吳映蓉提醒，這兩種飲料正好是讓我們尿酸飆高，引發痛風的「地雷飲料」，平時要少碰。若要降尿酸、預防痛風，建議多喝水、多吃含維生素C的蔬果如芭樂、奇異果、草莓等，以及1天可以喝2杯240c.c.乳製品，都對降尿酸有幫助。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文指出，因為酒精本身代謝會產生乙醛、乙酸，會讓腎臟排泄出來的尿酸減少。尤其啤酒，普林較高且會代謝成尿酸，加上酒精會讓人體脫水，因此也會讓尿酸濃度增加；因此，啤酒是尿酸高者及痛風患者的地雷飲料。

而針對手搖飲，她指出，無糖的沒關係，但手搖飲常放高果糖玉米糖漿，「果糖」在代謝過程中會產生尿酸。常喝含糖手搖飲，會讓尿酸濃度增加，同樣是痛風患者的地雷飲料。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中