健康網》暢飲一「夏」好清涼？ 專家示警：2飲品是痛風地雷

專家指出，啤酒普林較高會代謝成尿酸，加上酒精會讓人體脫水，也會讓尿酸濃度增加，所以是尿酸高者或痛風患者的地雷飲料；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天好熱，來杯甜甜的手搖飲或啤酒好消暑？台灣營養基金會董事吳映蓉提醒，這兩種飲料正好是讓我們尿酸飆高，引發痛風的「地雷飲料」，平時要少碰。若要降尿酸、預防痛風，建議多喝水、多吃含維生素C的蔬果如芭樂、奇異果、草莓等，以及1天可以喝2杯240c.c.乳製品，都對降尿酸有幫助。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文指出，因為酒精本身代謝會產生乙醛、乙酸，會讓腎臟排泄出來的尿酸減少。尤其啤酒，普林較高且會代謝成尿酸，加上酒精會讓人體脫水，因此也會讓尿酸濃度增加；因此，啤酒是尿酸高者及痛風患者的地雷飲料。

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而針對手搖飲，她指出，無糖的沒關係，但手搖飲常放高果糖玉米糖漿，「果糖」在代謝過程中會產生尿酸。常喝含糖手搖飲，會讓尿酸濃度增加，同樣是痛風患者的地雷飲料。

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