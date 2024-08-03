健康網》男腎臟引流出近1公升「奶茶」！ 輕忽腰痛差點摘腎

60歲男子因尿路結石導致腎水腫，腎臟竟引流出近1公升的奶茶色液體；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60歲男子幾個月前左腰疼痛，以為會好沒有理會，後來因血尿就醫檢查，才發現一顆結石卡在左側的輸尿管，導致尿路阻塞及腎水腫。義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫將經皮腎造瘻管放入腎臟後，竟然引流出近1公升的奶茶色液體！提醒如有出現腰痛、血尿都是泌尿道疾病的警訊，要及早就醫。

黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文分享，嚴重泌尿道感染時，尿液會因為細菌滋生而變濁甚至變臭，甚至變成「奶茶色」，但這麼大量又濁的尿液在臨床上其實並不常見，所幸患者有及時發現，否則時間一久，可能導致更嚴重的感染，甚至需要手術摘除該腎臟。

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黃維倫說，正常腎臟間質的厚度約1.5-2公分，而這位男子的腎臟被撐到最薄的地方只剩不到0.1公分，算非常嚴重的腎水腫。在這種情況下，直接做輸尿管鏡碎石可能會導致腎臟損傷或者術後嚴重的感染，因此他先接受「經皮腎造瘻管」將腎臟的積水引流出來，等情況穩定後再執行碎石手術。

醫師指出，尿液會因為細菌滋生而變濁甚至變臭，甚至變成「奶茶色」。（圖取自黃維倫臉書）

醫師表示，這麼大量又濁的尿液在臨床上其實並不常見。（圖取自黃維倫臉書）

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