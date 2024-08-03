健康網》父親節讓爸爸重返年輕！ 醫推4醫美清單

醫師說，慣性皺眉讓皺紋爬滿爸爸的臉，抬頭紋、魚尾紋等，可用醫美讓爸爸重返當年帥氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節快到了，若不知道要送什麼禮，可以考慮讓爸爸重返當年的帥氣。台北欣莘時尚美學診所醫師廖宣凱在臉書粉專「形塑外表 設計生活 整形外科 廖宣凱醫師」發文分享4種，適合爸爸的醫美清單，像是舒緩煩惱皺紋、擊退疲勞眼袋、消肚抽脂、拉提熟男魅力，讓爸爸再次帥氣逼人。

舒緩煩惱皺紋

「還記得小時候扛起一家重擔的那個背影嗎？」廖宣凱說，隨著歲月老去，爸爸的三千煩惱，不只在髮絲上，更在臉上。慣性皺眉讓皺紋爬滿爸爸的臉，抬頭紋、魚尾紋等，大大小小的細紋用肉毒桿菌來消滅，為爸爸注入一劑青春活力，揮別皺紋。

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擊退疲勞眼袋

「什麼時候開始，爸爸的眼裡不再有光呢？」廖宣凱表示，年紀的增加、奔波的工作，這些都是膠原蛋白流失的元兇！當肌肉無力、脂肪凸出，眼袋就會隨之而來，讓爸爸的眼神更顯倦容。可用新式眼袋術合併眼周年輕化來解決，幫助老爸恢復光彩！

廖宣凱指出，歲月無情，過去的精實身材，隨著年齡增長漸漸被脂肪取代；圖為情境照。（圖取自photoAC）

消肚抽脂

「還記得爸爸年輕時那結實的腹肌嗎？」廖宣凱指出，歲月無情，過去的精實身材，隨著年齡增長漸漸被脂肪取代。長年的應酬飲食、缺乏運動，讓爸爸的肚子悄悄隆起，成為揮之不去的煩惱。可使用腹部抽脂找回自信，去除頑固脂肪，重塑身材線條，讓爸爸重拾昔日的英姿。

拉提熟男魅力

總是愛提當年勇的爸爸，這次就讓醫美一起幫他「提」一下。廖宣凱提到，翻開舊相片，爸爸總是說年輕時帥氣比過劉德華，現在只是肉鬆弛了點才輸的。這時，可用電音波拉提，為爸爸的肉重新上緊發條，重回型男模樣，絕對自信加值！

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