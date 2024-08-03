健康網》感冒流汗好得快？ 醫解密：出現「2問題」恐加重

醫師表示，流汗並不是治療感冒的直接方法，感冒的根本原因是病毒感染，流汗並不能消滅病毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多較年長的人，至今都覺得「感冒流汗好得快」，甚至在這樣的熱天裡，蓋厚棉被逼汗。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，排汗並不能消滅病毒，若故意讓自己多流汗，還可能導致脫水和電解質失衡。所以正確治療感冒的方法，就是就醫、多休息、多喝水等，不要再想辦法流汗了。

流汗的作用

胡皓淳指出，流汗是人體調節體溫的一種方式，當體溫升高時，身體會通過出汗來散熱。此外，流汗還能排出體內一些代謝廢物和毒素。但流汗並不是治療感冒的直接方法，感冒的根本原因是病毒感染，流汗並不能消滅病毒。

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發熱和流汗

他說，感冒身體可能會出現發熱的症狀，這是身體對抗感染的一種方式。發熱時，人體透過提高體溫，來創造一個不利於病毒繁殖的環境。此時，身體也會自然地出汗來調節體溫。但是，故意讓自己多流汗，並不會直接加速感冒的康復，反而可能導致脫水和電解質失衡。

胡皓淳提到，如果電解質失衡，可能會出現肌肉痙攣、頭暈等不適症狀。因此，在感冒期間，除了補充水分外，也應注意補充適量的電解質；圖為情境照。（圖取自freepik）

多流汗的潛在風險

●脫水

胡皓淳提到，多流汗會導致體內水分流失，特別是在沒有適當補充水分的情況下。脫水會使人感到虛弱，並加重感冒症狀。因此，保持體內的水分平衡非常重要，感冒期間應多喝水，補充身體所需的水分，有助於稀釋黏液，減少鼻塞和咳嗽。

●電解質失衡

他表示，流汗不僅會帶走水分，還會使體內的電解質（如鈉、鉀等）流失。電解質對於維持身體正常功能至關重要，如果電解質失衡，可能會出現肌肉痙攣、頭暈等不適症狀。因此，在感冒期間，除了補充水分外，也應注意補充適量的電解質，可以喝一些電解質飲料。

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