7月破千人熱傷害送醫！ 急診醫：「2族群」最常見

近期高溫不斷，醫師呼籲民眾注意補水與電解質平衡。（照片來源：shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕入夏以來全台連日高溫，部分地區氣溫有時可上看37度，衛福部統計，今年7月熱傷害人數達1189人次，較去年同期大幅增加。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學說，近期急診遇到的熱傷害患者以長者、工人等較為常見，提醒民眾覺得自己身體狀況不佳時，應避免出門，在外也務必注意補水與降溫。

衛福部說明，熱傷害包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光等，今年7月熱傷害計1189人次，較6月的748人次增加近60%，且較去年同期的887人次增加34%。

請繼續往下閱讀...

田知學指出，近期醫院門診遇到的熱傷害個案已高齡長者、工地工人為多，且多是熱衰竭的階段，有暈眩、發熱、沒有汗水、沒有解尿等症狀，通常降溫就能逐漸恢復，較少出現中暑才來急診的情況。

針對急診較常見的熱傷害族群，田知學說，高齡長者因為普遍有三高與其他慢性病的情況，本身身體調適、應對周遭環境變化的能力就比較差，但很多長者喜歡在中午前在公園活動、相約健行爬小山，如果前一天晚上又沒睡好，或是身體比較虛弱，就特別容易出狀況。

此外，田知學提到，工地工人長時間在烈日下工作，也比較容易疏於補水，有時中午還有吃飯配酒的習慣，更容易出現脫水的情況，提醒此類室外工作者、或長時間待在室外的民眾，平時務必注意多補充水分，每公斤體重30毫升是基本，可依據自己的工作、運動量進行調整，也要適當補充電解質，才能降低風險。

田知學強調，每個人的身體狀況都不太一樣，只要覺得疲勞、感到不適，就要提高警覺，趕快找地方休息、降溫，千萬不要免強自己外出或從事運動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法