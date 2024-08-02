健康網》脂肪肝並非宣判死刑！ 醫曝3關鍵逆轉

醫師指出，脂肪肝是可逆的，早診斷、及時治療多可以恢復。但如果放任發展，就會轉變為脂肪性肝炎和肝纖維化，最後導致肝硬化甚至肝癌；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣有超過1/3的人有脂肪肝，長期脂肪肝除了增加心臟病和中風風險外，還會增加罹癌的機率！桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志表示，脂肪肝並非宣判死刑！做得好其實可以逆轉，可透過3關鍵調整，包括：堅持控制飲食、堅持良好生活習慣、堅持保持合適的體重，協助患者逆轉脂肪肝。

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，隨著生活水準的提高，生活方式的改變， 脂肪肝已成為高血壓、糖尿病之後又一種現代文明病。根據衛福部統計更指出‍，台灣約有2成的民眾得肝癌是因為脂肪肝導致，目前台灣男性脂肪肝的比例是女性的2倍，幾乎每3位男性就有1人有脂肪肝，而脂肪肝存在越久，罹癌機率就越高。

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他表示，脂肪肝是指肝內的脂肪（主要成分是三酸甘油酯）含量超過肝重量的5％以上，也有以肝組織切片超過 10％ 以上的肝細胞有脂肪空泡堆積，來作為臨床上判斷脂肪肝的依據。

他提到，一般來說，輕度的脂肪肝不會有自覺症狀（45％-100％），少數患者可能出現疲倦、全身無力、噁心、嘔吐、食慾下降、腹脹、上腹部有壓迫感。

脂肪肝2種檢查

●血液檢查：檢驗血液中的三酸甘油脂、膽固醇、脂蛋白膽固醇數值偏高，再加上有肝臟指數AST、ALT過高的情形，醫師就會高度懷疑個案有脂肪肝的可能性，並且會協助安排進一步做超音波檢查。

●超音波：超音波檢測是醫學上快速且不具侵入性診斷脂肪肝的方式。醫師掃超音波的時候觀察肝臟的質地，肝臟堆積脂肪的部分亮度會較亮，也會與腎臟比較質地亮度的深淺。當然，這種診斷方式有時候會因操作者的不同而在分級上有一點點的差異，因此有另一個較新的技術，叫做肝臟纖維掃描儀（transient elastography），同樣是用超音波方式，但能更細緻的判讀肝臟纖維化級數。

鄭泓志建議，懷疑脂肪肝併發肝臟病變，可以用核磁共振、電腦斷層、肝臟穿刺切片檢查，脂肪肝久未治療或飲食控制，會導致肝臟的慢性發炎，甚至產生病變。如果個案在掃超音波的時候，同時發現肝臟有些病變的可能性，就會視情況安排更高階的核磁共振、有顯影劑的電腦斷層或是肝臟穿刺切片檢查，來檢測是否有肝硬化或是癌化的問題。

脂肪肝並非宣判死刑！做得好其實可以逆轉！他表示，許多民眾在得知自己有脂肪肝的時候會很慌張，但其實脂肪肝並沒有想像中得那麼可怕。一般來說，脂肪肝是可逆的，早診斷、及時治療多可以恢復。但如果放任發展，就會轉變為脂肪性肝炎和肝纖維化，最後導致肝硬化，甚至肝癌。

逆轉脂肪肝3堅持

鄭泓志表示，透過健康管理、飲食控制、生活習慣調整等，協助患者逆轉脂肪肝。

●堅持控制飲食：低脂、低鹽、高纖飲食。

●堅持良好生活習慣：不抽煙、不熬夜、忌過量喝酒、忌吃大量零食與甜飲、忌久坐不動等。

●堅持保持合適的體重：脂肪肝與肥胖、糖尿病等互為因果，可以在1年內體重逐漸減輕5%-10%對身體健康非常有好處。不過「預防勝於治療！」，定期健康檢查是非常重要的，發現得越早，就有機會逆轉脂肪肝，回歸健康人生。

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