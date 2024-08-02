健康網》自律神經失調好困擾 醫推補5營養素改善

醫師表示，牛奶含豐富色胺酸，可以幫助安定神經、調節情緒、改善入睡品質；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大造成身體疲勞，覺得渾身不對勁，可能是自律神經失調所導致，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，想要改善自律神經失調的問題，除了透過規律生活作息、適當調適壓力等方法外，推薦5大營養素，包括：鎂離子、B群、色胺酸、Omega3、GABA。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，現代人長期處在高壓環境下，使得自律神經失調成為相當常見的疾病之一，容易造成睡眠障礙、心悸、頭痛、腸胃道不適等困擾，長期下來也會使身體營養失衡、健康狀態不佳。

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他指出，想要改善自律神經失調的問題，除了透過規律生活作息、適當調適壓力等方法外，營養補充也是一大重點。

●鎂離子：鎂離子具有放鬆肌肉、安定神經的效果，同時調節神經細胞的傳導功能，以及幫助褪黑激素的製造，從而改善睡眠障礙的問題。鎂離子多存在於深綠色蔬菜中，例如羽衣甘藍、菠菜、莧菜等，另外像堅果、燕麥、全穀類也有相當豐富的鎂離子。

●B群：相信大家都知道維生素B的家族成員有很多，那麼有哪些對改善自律神經失調有幫助呢？答案就是：B1、B3、B6、B12，它們能幫助維護神經與循環系統健康，同時改善睡眠品質及調節憂鬱情緒。食物上則建議可以挑選如瘦肉、雞蛋、豆類等，都是維生素B群的良好來源。

●色胺酸：色胺酸是合成血清素及製造褪黑激素相當重要的成分，可以幫助安定神經、調節情緒、改善入睡品質，加強身體應對壓力和維持內部平衡的能力，進而改善自律神經失調。色胺酸豐富的食物包含雞胸肉、里肌肉、牛奶、鮪魚、鮭魚等，大多含有豐富蛋白質的食物都是很好的選擇喔！

●Omega3：Omega3對於神經修復有很棒的幫助，有助於維護神經細胞的健康，並且能增加血清素分泌，改善情緒不穩、憂鬱等現象。想要攝取豐富的Omega3，我們可以從深海魚類 取得，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、白帶魚，都是很不錯的選擇。如果平時飲食較不容易吃到，也可以透過魚油相關保健品補充。

●GABA：GABA是大腦中相當重要的神經傳導物質，有助於減輕壓力、提升專注力和情緒穩定，讓大腦能夠穩定下來，改善心悸、頭痛、焦慮等情形。GABA可以在許多發酵食品中發現，像是味噌、泡菜、醃漬物等，另外在全榖雜糧類、蔬果類中也含有很豐富的GABA，可以在日常飲食中多多攝取。

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