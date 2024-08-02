金門第一人！ 張婉茹返鄉服務20年建立復健團隊獲表揚

張婉茹是金門首位物理治療師，堅守離島醫療崗位超過20年，從一開始全金門只有她一位物理治療師，如今整個團隊已有20多人。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛生福利部今（2日）舉辦「第10屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」來自金門醫院的物理治療師張婉茹獲頒資深典範獎，張婉茹是金門首位物理治療師，堅守離島醫療崗位超過20年，她說，是因為當初爸爸一句「全金門都沒有物理治療師，以後就靠妳了！」讓她立志要完善當地的復健資源，從一開始只有她一位物理治療師，如今整個團隊已有20多人。

「第十屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」從衛福部部屬醫院1.8萬名員工中，選出69位表現卓越且足為表率的楷模，分別頒以「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」3種獎項。

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張婉茹分享，她是醫保生，當初在爸爸建議下前往高雄醫學大學就讀物理治療，畢業後回到金門服務，一回到金門就發現，當地的復健資源與台灣本島相比至少落後了10年，當時整個金門就只有她一個物理治療師跟一個物理治療生。

張婉茹說，金門約有14萬人口，但實際居住只有6、7萬人，尤其老人、小孩特別多，對於復健資源有迫切需求，但離島徵才不易，物理治療師來來去去，雖然有加給補助，還是很難留人。

張婉茹擔任復健科主管逾10年，致力建置復健團隊和設備環境，並兼任管理中心主任，積極投入公共業務，對專業推廣與宣揚不遺餘力，如今金門醫院復健團隊已有20多人。張婉茹表示，她仍然希望有志同道合的夥伴加入離島服務，因為金門是一個很棒的舞台，能展現醫事人員的專業。

在台中醫院服務28年的藥師兼科主任陳世欽同樣獲得「資深典範獎」，在提升國內藥事服務品質上不遺餘力。（記者邱芷柔攝）

台中醫院陳世欽 提升藥事服務品質也獲獎

在台中醫院服務28年的藥師兼科主任陳世欽同樣獲得「資深典範獎」，他創新推動藥劑整合醫、病、護需求，取得兩項專利，並開發「藥包機供補及定位系統」和「住院RFID條碼核藥系統」，更首創建立部醫健保IC卡過敏反應管理系統及手術抗凝血用藥管理系統，台中醫院因此獲得第一個藥劑部國家品質標章，在提升藥事服務品質上不遺餘力。

衛生福利部主任秘書張雍敏致詞時表示，部醫在有限資源下推動公衛政策和照護弱勢不易，透過公開表揚，期許部醫同仁未來面對挑戰時仍保持專業熱忱，持續為民眾健康福祉努力。

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