北市好孕專車上路1年 合作醫療院所比率仍低 部分超額申請

台北市「好孕2U專車」補助2023年7月1日上路，設籍台北市孕婦可申請8000元點數搭乘計程車，每趟次最高補助250元。（圖取自蔣萬安臉書）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市「好孕2U專車」補助去年7月1日上路，設籍台北市孕婦可申請8000元點數搭乘計程車，每趟次最高補助250元，點數可使用至預產期後6個月。審計部報告指出，北市府雖提供多元申請補助管道，但部分行政區合作醫療院所參與計畫比率仍低。另外有民眾拆單超額使用補助，或上下車地點不在補助營業區域。北市社會局表示，已擴大補助範圍至全台皆可使用，並將與資訊局持續優化系統，建置阻擋重複支付功能。

台北市政府為照顧孕婦懷孕期間行的安全及減輕交通負擔，由社會局於2023年度編列預算3920萬元，自2023年7月1日起推動「台北市孕婦乘車補助實施計畫」，設籍北市婦女每次懷孕限申請1次，截至今年6月底，申請案量共1萬7638案、完成39萬1700趟次。

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審計部查核社會局核銷2023年7至9月台北市好孕專車補助情形，發現部分民眾涉嫌變相利用拆單方式，於90秒內連續扣抵2筆250元（含）以下車資，向社會局超額申請補助應自付的車資，共有300筆。

另有部分民眾核銷乘車補助之上、下車地點不在合作車隊共同營業區域範圍內，共有141筆。審計部抽核其中8筆交易，發現上下車地點遍布台中、台南、高雄、花蓮等地的飯店或旅遊景點附近，與原計畫立意不符。

而孕婦可採臨櫃或線上2種方式申請補助，但截至去年9月底止，申請參與計畫之合作醫療院所僅44家，占社會局列管台北市產檢院所總數89家之49.44%，比率仍低，經分析主要是因為內湖區等6個行政區產檢院所參與計畫比例，僅介於20%至45%所致。

北次社會局回應，政策施行初期因系統不穩或民眾操作錯誤，發生多次重複支付情形，系統判定交易2次以上皆為重複支付，經本局確認該筆交易為錯誤支付後，本局皆會協助取消該筆交易。另已向車隊業者追（扣）減2023年7至12月非共同營業區車輛之交易金額6萬餘元。目前持續優化系統，建置阻擋重複支付功能。

而社會局考量補助已設有單趟支付上限機制，長短程之補助額度上限無異，為擴大支持孕婦外出，提高好孕專車補助便利性，已於今年取消此限制，擴大至全台皆可使用。

截至今年5月台北市醫療院所加入計劃僅剩39家，社會局解釋，因為部分院所規模較小，人力難以兼辦其他業務，故評估不加入合作。不過針對未加入計劃院所，社會局仍提供海報及DM，並協助孕婦運用線上管道申請，社會局及衛生局仍持續積極邀請院所加入合作。

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