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健康網》失眠必看！ 營養師曝「助睡」食物們：小魚乾上榜

2024/08/03 19:12

鈣不僅可以維持骨骼健康，還能幫助放鬆肌肉、緩解焦慮。可吃牛奶、小魚乾等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人生有1/3的時間在被窩裡，若長期睡不好會對身體造成許多負擔，像是變胖、精神不濟、免疫力下降。營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享可以幫助睡眠的營養素，包括色胺酸：魚類、雞肉、豆漿、牛奶、堅果；維生素B：紅藜、綠色蔬菜、動物肝臟；：牛奶、南瓜、小魚乾、豆腐；鎂：黑芝麻、核果、香蕉、杏仁粉；Omega-3：鯖魚、秋刀魚、鮭魚；或出門曬太陽補充維生素D

助眠6營養素

●色胺酸：可吃魚類、雞肉、豆漿、牛奶、堅果。色胺酸是協助人體血清素分泌的重要營養，而血清素有助放鬆心情、合成退黑激素，能促進睡眠、改善睡眠品質。

●維生素B：可吃紅藜、綠色蔬菜、動物肝臟。可以把食物轉換為能量，也參與了褪黑激素的合成，具有安定神經的功能。

●鈣：可吃牛奶、南瓜、小魚乾、豆腐。不僅可以維持骨骼健康，還能幫助放鬆肌肉、緩解焦慮。

●鎂：可吃黑芝麻、核果、香蕉、杏仁粉。可以提升褪黑激素，讓睡眠品質更好。

●Omega-3 可吃鯖魚、秋刀魚、鮭魚。對於腦部功能和神經系統健康有幫助，能夠穩定神經、幫助入睡。

●維生素D：出門曬太陽，可幫助維持正常的生理時鐘和睡眠模式。

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