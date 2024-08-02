「成分名」處方箋新制引醫界反彈 石崇良：是三贏！

針對處方箋新制，健保署長石崇良指出，實施後有利於民眾、醫師、藥師三方共贏，更能避免缺藥假象。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕藥界多次倡議台灣應跟隨國際腳步，讓處方箋開立以「成分名」取代「商品名」，以打破「原廠藥」迷思，衛生福利部中央健康保險署規劃今年10月在牙科診所分兩階段試辦「成分名」處方箋，然而醫界團體擔心，此舉可能影響民眾用藥品質及醫師處方權，呼籲健保署三思。對此健保署長石崇良今（2日）回應，牙醫診所處方相對單純，且有99％處方都在社區藥局領取，醫師若開立特定廠牌藥局不一定有進貨，實施後有利於民眾、醫師、藥師三方共贏，更能避免缺藥假象。

牙醫診所處方箋新制預計10月上路，第一階段藥名若標註不可替代，必須說明原因，第二階段預計明年4月起將以「成分名」取代藥名、商品名，以鎮熱解痛藥物「乙醯胺酚」為例，醫師開立處方後，藥局能自行決定要給普拿疼、斯斯或其他廠牌，至於新制是否擴及牙科以外的其他科別，會視牙醫診所試辦情形再行討論。

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石崇良說，所有政策的改變都是以民眾利益為優先，兼顧醫療品質，會持續溝通。此次針對牙科診所處方進行變革，主要是考慮民眾就醫的習慣、醫師的行為。以就醫來說，9成的牙科都是在診所就醫，不到1成在醫院就醫，而牙科用藥方面，相對單純簡單，主要是抗生素、消炎、止痛藥。另外，診療後的處方箋，高達9成9都是釋出到社區藥局領取。

石崇良提到，若牙科醫師開立特定廠牌藥物，而藥局剛好沒有進貨，民眾就得多跑幾家藥局，甚至衍生「缺藥」假象，若要改處方還得回診。新制上路後，牙科醫師只要根據藥性、成分進行處方，不僅民眾方便領藥、醫師處方簡單，藥師也能本於專業為民眾調劑，是牙科醫師、藥局、民眾的三贏。

石崇良強調，其他醫療領域涉及用藥選擇較為複雜，與牙科不同，因此新制僅侷限在牙科診所，未來是否仿照牙科診所作法，健保署會以兼顧醫療品質和民眾權益為基礎，與醫藥界保持溝通，進一步討論相關政策。

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