健康網》壓力大出現「鬼剃頭」！ 這樣做讓圓禿消失

食藥署指出，當免疫系統攻擊毛囊時，就會導致頭髮突然一塊塊脫落，就會形成圓形或橢圓形的禿斑；情境圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大，頭髮開始禿一塊？難道這是傳說中的鬼剃頭？食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文表示，「鬼剃頭」在醫學上稱為圓禿（Alopecia areata），圓禿的確切發生原因尚不明確，但研究顯示與基因、環境壓力，及免疫系統異常相關。約有50%的病患在改善壓力，與生活型態後頭髮會慢慢長出，但若圓禿的範圍擴大，就可能需要藥物緩解症狀。

食藥署指出，當免疫系統攻擊毛囊時，就會導致頭髮突然一塊塊脫落，形成圓形或橢圓形的禿斑。這些禿斑通常無痛無癢，但有些患者會感覺到，局部皮膚發癢或刺痛。這些症狀常見於頭皮，但可能也會影響眉毛、睫毛等部位。

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與圓禿共處和解決辦法

食藥署提到，約有50%的病患在改善壓力，與生活型態後頭髮會慢慢長出，而透過心理調適與美妝技術，大多能幫助病患與圓禿共處。若圓禿影響的範圍擴大，則可能會需要藥物來緩解症狀。如局部注射或塗抹：皮質類固醇（Topical Corticosteroids）、口服Janus激酶抑制劑（Janus Kinase Inhibitors，簡稱JAK抑制劑），或其他口服免疫抑制劑。

食藥署說，這種突然的掉髮不是真的「鬼剃頭」，而是一種可以透過醫學方法處理的自體免疫疾病。若發現自身有這樣的情形，建議尋求皮膚科醫師的專業診斷與治療。

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