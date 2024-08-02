「生命鬥士」周天成挺進奧運8強 醫：大腸癌年輕化趨勢明顯

台灣羽球選手周天成火力全開挺進奧運8強，場下的他更是抗癌「生命鬥士」。（記者陳志曲攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年34歲的台灣羽球一哥周天成在奧運殿堂展現絕佳狀態，順利扳倒對手挺進8強，場上火力全開的他，場下更是「生命鬥士」，去年他趁著沒有比賽的空檔進行健康檢查，意外發現罹患早期大腸癌，醫師指出，台灣大腸癌的發生率高居世界之冠，且年輕化趨勢明顯，推測與環境因子、飲食習慣及腸道菌有關，早期發現仍是治癒關鍵，建議45歲以上國人應定期篩檢。

台大醫學院內科臨床教授邱瀚模指出，大腸癌好發於50歲以上，但近年40歲到49歲的年輕大腸癌患者急速上升，目前全世界都在尋找原因，推測與基因突變無關，可能是環境因素變化所致。

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邱瀚模說明，儘管抽菸率下降，但運動量減少、飲食習慣改變，像是高糖飲料、動物性脂肪的攝取增加，另環境中的化學物質如抗生素、食品添加物等，都會影響腸道菌群，進而與大腸癌的發生有關。

衛福部公布最新的「2023年國人十大癌症死亡率」中大腸癌排名第3，值得關注的是，大腸癌已連續15年高居台灣癌症發生率首位，平均約31分鐘就有一位國人確診大腸癌。

邱瀚模說，大腸癌早期較難自行發現，比較有參考價值的是出血、體重變輕等情形，但仍不鼓勵以症狀來判斷，仍需透過篩檢揪出病灶；過去建議50歲以上進行篩檢，因應大腸癌年輕化趨勢，衛福部國民健康署已規劃下修公費篩檢年齡為45歲以上，預計明年上路，建議符合資格的對象定期篩檢。

邱瀚模也提醒，30多歲的大腸癌個案仍是相對少數，因此民眾不必過度恐慌，也不需要在這個年齡層就急著自費篩檢，避免佔用醫療資源，他建議，年輕族群可透過規律運動、調整飲食習慣和維持健康生活型態來預防大腸癌，一般情況下，建議45歲以上族群定期篩檢，但若有家人在50歲前罹患大腸癌，則可考慮更早開始篩檢。

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