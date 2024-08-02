健康網》像奧運選手的思考 專家：6招培養優勝者大腦

專家指出，以金牌做為目標的奧運選手，在身體與心理鍛鍊上近乎完美；圖為李洋、王齊麟。（歐新社）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值2024巴黎奧運，無論是負傷上陣的小戴戴資穎，東京奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟、街頭滑板奪金的吉澤戀、土耳其0課金射擊銀牌迪凱區（音譯，Yusuf Dikec）都令人佩服。《CNN》報導，每位能站上奧運殿堂的選手都是世界頂尖運動員，以金牌做為目標的他們，在身體與心理鍛鍊上近乎完美。哈佛醫學院助理臨床教授傑夫·布朗（音譯，Jeff Brown）表示，可以從對這些選手的研究，從中培養出優勝者思考大腦與心態。

將壓力視為正面挑戰

青少年運動研究所前所長、密歇根州立大學運動機能學榮譽教授丹·顧爾德（音譯，Dan Gould）表示，許多奧運選手，尤其是有取得好成績的選手，他們將壓力視為一種挑戰。並分享一項對英格蘭菁英游泳選手的研究發現，表現佳的人認為壓力有助於他們的表現，而非削弱他們的氣勢。因此研究人員所得到的結論：壓力其實不會害人，壓力與負面想法結合才會有壞處。

請繼續往下閱讀...

克服逆境

顧爾德提到，很多心態佳的運動員都有克服逆境的經歷，可能是碰上挑戰、疾病，甚至是親人過世，得碰到挑戰才能建立克服逆境的韌性，時至今日有些運動教練仍會用「壓力訓練」來幫助選手做好賽前準備。

專家認為，對於運動員來說，克復逆境的能力需要跟運動表現一樣好；圖為西蒙‧拜爾斯。（美聯社）

布朗指出，美國體操天后西蒙‧拜爾斯（音譯，Simone Biles）是很好的例子，她3年前在東京奧運上因「空中失感」（twisties），被迫退出多項比賽，如今走過生涯逆境，成功於本次巴黎奧運競技體操女子團體奪金。任何人碰到逆境都會不知所措，但韌性是我們的一部分，幫助我們被擊倒後再重新站起來。布朗認為，拜爾斯這回已經證明她有強大的應對能力克服逆境，對於運動員來說，克復逆境的能力需要跟運動表現一樣好。

消除自我懷疑

顧爾德表示，奧運選手心中不能有任何自我懷疑，必須要相信自己有能力發揮最出色的表現、必須要充滿信心的面對比賽。他們可能會自言自語，來讓自己相信能做到完美，並且促使自己需要不斷進步，而非贏過對手。

調節情緒

顧爾德指出，調節情緒與身體或心理準備同樣重要。人們有一系列的情緒反應，要有信心，不是過度自信，有些情緒組合可以讓人出現巔峰狀態，但還需要個「情緒遙控器」，是在必要時刻調高或調低情緒的方法。行之有年的平靜方式是深呼吸，或曾有支女足以口號當作團隊的情緒遙控器，喊出「fire」是需要情緒再激昂點；喊出「ice」則是讓隊員平靜下來。

專家表示，需要「情緒遙控器」，在必要時刻能調高或調低情緒的方法；圖為示意圖。（圖取自freepik）

練習到成例行公事

專家表示，頂尖的運動員不只有練習，直到成為像與生俱來的身體反應，還會有賽前特定儀式。顧爾德說，可能是以同樣的方式熱身、可能是想像自己完美地完成比賽，表現出色的運動員，越是在壓力下越會堅持例行公事。並且要幫例行公事找備案，萬一時間來不及，該如何回到平時狀態。相反的，表現稍差的運動員，在壓力下可能會偏離例行公事。

專注過程

顧爾德說，運動員必須做好對干擾的應對，因此會在訓練時用揚聲器製造噪音，讓他們練習保持專注力與調節情緒。也可以稱為「勿擾模式」，除了手上的任務外，其他都不會對他們造成影響。像游泳選手會專注於划水次數與手臂在水中的位置，頂尖運動員會專注於實現目標的所需過程，而非結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法