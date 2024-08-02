健康網》辦公室必學！ 中醫教伸展及3穴位 專治上背痛

醫師指出，長時間低頭凸背，姿勢不正確，也就導致上背痛產生；情境照。（圖取自freepik）





沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班族長時間坐在電腦前，時常會覺得肩頸痠痛，其中上背痛也是許多上班族困擾的症狀。易明中醫診所院長吳俊浩表示，長時間盯著電腦螢幕時，會使胸部肌肉縮短，同時拉長上背部肌肉，這可能導致上交叉症候群的發生，推薦2動作以及3穴位，包括：肩胛骨內收運動、上斜方肌伸展，可按壓膏肓穴、天宗穴、身柱穴。

吳俊浩在臉書專頁「易明中醫診所」發文指出，上背痛為上班族痠痛第五名，因為長時間的駝背坐姿，尤其是長時間盯著電腦螢幕時，會使胸部肌肉縮短，同時拉長上背部肌肉，這可能導致上交叉症候群（upper crossed syndrome）的發生。

請繼續往下閱讀...

吳俊浩表示，上交叉症候群是一種由不良姿勢引起的常見「肌肉不平衡」問題，因為頸、胸、背部僵硬緊縮，拉扯弱化的肌肉分佈呈現「交叉狀態」而得名。這種特徵在現代久坐和低頭工作的環境中更為常見，疼痛與不適的症狀，主要發生於背部和頸部後側的肌肉。其主要原因是胸前的胸大肌、胸小肌，與上背部的上斜方肌和肩胛提肌過度緊繃；而相對的，頸部前側的頸屈肌和肩背部下方的中下斜方肌、菱形肌、前鋸肌等，則因長時間牽拉而變得弱化無力。

傳統所說的膏肓痛，吳俊浩指出，其實常常是因為大小菱形肌，由於長時間拉扯所造成的疼痛。這種症候群表現為兩肩胛骨之間的肌肉痙攣和疼痛（即膏肓痛），而這往往也是上背部疼痛的主要因素之一。每天離不開的包括電腦、手機，無論是學生、上班族、文書工作者、繪圖設計師等等，皆會呈現習慣性低頭（滑手機、打電腦、看書、工作）。如此長時間低頭凸背，姿勢不正確，也就導致上背痛產生。

上背部伸展與強化運動

吳俊浩表示，使用靠背墊和腰墊提供額外支撐，坐時微縮下巴，保持正確的坐姿。保持定期進行上背部伸展和強化運動。

●肩胛骨內收運動：這個動作能強化肩胛骨内緣的肌肉。站姿或坐姿下雙手在身後交握並伸直，將肩膀向後擠壓，肩胛骨向中間夾緊。注意不要讓腰部過度前凸。保持這個姿勢30秒鐘，重複6-10次。

●上斜方肌伸展：這個動作能伸展頸後與上背肌肉。坐著的時候將左手放在椅子的邊緣，頸部向右側彎，輕輕將右耳靠向右肩，同時用右手輕輕拉頭向右側，直到感覺到左側頸部肌肉被拉緊。保持30秒，然後慢慢回到起始位置。左右交替，每邊重複6-10次。

上背部伸展與強化運動。（取自易明中醫診所臉書）

保健3穴位

●膏肓穴（足太陽膀胱經穴）：古代醫家稱「膏」指心尖下的脂肪，稱「肓」則指心臟與隔膜之間的位置。《千金要方》：「膏之下，肓（膈）之上，針藥所不能及者，此穴是也。」意指此穴能治虛損重症，故名。此穴位於左右肩胛部內側（偏上方）的兩個凹點處，可試著將自己的肩膀與上背往上提一下，壓看看容易有痠痛的感覺。按壓此穴可促進血液循環，改善手部、頸部、肩部的疼痛，亦可消除背部脂肪、塑造美的曲線。對於胸悶、胸痛等狀況可緩解，並達到止咳、止喘的效果。

●天宗穴（手太陽小腸經經穴）：「天」，指上部；「宗」，指本，含中心之意。此穴在上背部肩胛高處，故名。《針灸甲乙經》：肩重，肘臂痛，不可舉，天宗主之。按壓此穴可以舒緩胸內氣滯，並緩解肩關節發炎、肩頸痠痛、落枕、五十肩、手臂活動困難、手臂高舉不易等不舒服的感覺。

●身柱穴（督脈經穴）：「身」，身體；「柱」，撐柱。《針灸甲乙經》：「在第三椎節下間」，在兩肺之間。此穴位於兩肩胛的中央（左右肩胛骨的連線中點），猶如肩胛荷重的撐柱，故而得名。按壓此穴可以舒解頭、頸、肩部的疼痛，亦可，增強抵抗力，並改善虛弱體質。

吳俊浩建議一天內可用指腹或指節按壓來進行12次（每次約3~5分鐘），方法是1.2.3.放掉→1.2.3.放掉→3秒鐘算一下→一天按12下，只要按壓到有痠痛的感覺即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法