重量級研究：全球近半失智病例可預防 少吃加工紅肉也有幫助

阿茲海默症患者的腦部造影。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球27名頂尖失智症專家在7月31日發表報告指出，全球將近半數的失智症病例都是本可預防或者延緩發病的，研究點出14個風險因子，透過降低這些風險有助於防範失智症。另一份研究顯示吃加工紅肉與較高失智風險的關係，改吃堅果、豆類則可顯著降低風險。

失智是由多種疾病引起，其中最常見的就是阿茲海默症。目前全球有5500多萬人受失智症之苦，估計到2050年前，全球患者人數將以3倍數增加，達到1億5300萬人，全球與失智症相關的健康和社會成本，一年超過1兆美元。

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7月31日由國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）失智症預防委員會發表的重量級研究指出，在對抗失智症上，「可防治的潛力很高」，透過處理14個可調整的風險因素，可以預防或延後高達45%的失智症病例。

這份研究是以2020年一份研究為基礎，當年研究也強調防治的重要性，列出12個風險因素：教育程度較低、聽力問題、高血壓、抽菸、肥胖、憂鬱、少動、糖尿病、飲酒過度、腦創傷、空氣污染和社交孤立，估計40%失智症病例都與這些因素有關聯。

專家指出，降低風險因子，全球將近半數的失智症病例都是本可預防或者延緩發病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

14個失智風險因子

這次發表的研究新增2個風險因素：約從40歲起的中年時期低密度脂蛋白或「壞膽固醇」過高，以及老年未經治療的視力損失，前者與7%、後者與2%的失智病例有關。報告說，「將近一半的失智症病例，理論上都可透過消除這14個風險因子來預防」。

報告主要作者、倫敦大學學院老年精神醫學教授李文斯頓（Gill Livingston）向英國《衛報》說，愈加清楚的是，數百萬的人原可、以及應可做更多來降低失智風險，「世界各地許多人認為，失智症無可避免，但是事實並非如此，我們的報告結論認為，你可以大幅增加不罹患失智症、或者延後發病的機會」。他說，減少失智症風險不僅可以增加健康生活的年限，還可以縮短患者發病不適時間，對患者生活品質大有影響。

13項減少失智風險建議

專家提出13項減少失智風險的建議，包括聽力受損者使用助聽器、減少接觸有害噪音、中年起檢測和治療高膽固醇、視力障礙篩檢和及早治療、中年起從事維持認知力的活動。李文斯頓說，其中一個最容易做到的，就是若多為靜態生活型態者，在日常生活中排入一些運動，例如走路、甚至可以坐著進行的運動。

這份報告在非營利組織「阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）7月28日到8月1日於美國召開國際會議上提出。會上發表的另一份研究指出，吃加工紅肉是失智症的顯著風險因子，每週吃兩份加工紅肉，認知衰退風險比每個月吃3份者高14%；將每日吃1份加工紅肉，換成吃一份堅果、豆類或豆腐，就可將失智風險降低23%。這項研究是追蹤美國13萬名身體健康的護理師和其他醫療工作者，追蹤43年，期間每2到5年提出其飲食習慣數據。

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