高雄老年失能人口逾11萬 住宿型長照機構將增2853床

高雄老年人口持續增加失能人口逾11萬，為延緩失智失能，尤其是高密度照顧需求者，衞生局建議可選擇住宿型長照機構，住宿型長照機構將增2853床。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市老年人口持續成長，截至今年6月底，高雄市人口數為273萬4858人，老年人口數就達53萬3533人，比例為19.51％，預估失能人口數有11萬2001人，除推動「在宅終老」政策外，為延緩失智失能，尤其是高密度照顧需求者，衞生局建議可選擇住宿型長照機構，全市住宿型長照服務機構，目前已達243家，提供1萬6188床，未來將再增加2853床。

衞生局長照中心今表示，面對多元長期照顧需求，政府除了提供居家式照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務及據點服務外，對於有高密度照顧需求者，可以選擇住宿型長照機構，家屬在選擇合適的住宿型長照據點時，需考慮長輩需求、品質及口碑好、收費透明合理、探視地點便利和環境乾淨等因素。

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高市住宿型長照服務機構共有243家提供1萬6188床，類型區分一般護理之家、精神護理之家、住宿式長照機構、老人福利機構、身障福利機構及榮民之家，尚有多家規劃設立住宿機構，未來可再投入2853床，期能為市民打造高齡友善照顧環境。

衛生局將持續提升住宿式長照機構之照顧品質，除了評鑑、督導考核，並結合消防及工務單位進行建物及照顧品質不預先通知檢查，強化機構傳染病之感染管制、公共安全設施設備、減少住民至醫療機構就醫及整合性口腔健康促進等各項計畫，致力維護住民入住安全，以確保能獲得最佳照顧品質。

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