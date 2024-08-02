健康網》「這些人」溺水風險高！ 醫：兒童也入列

美國數據指出，溺水是1-4歲兒童死亡的主要原因，也是5-14歲兒童意外傷害死亡的第二大原因，僅次於機動車事故；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天玩水要避開危險水域，即使是安全的游泳池也要注意！因為溺水是兒童死亡的主要原因。急診兒科主治醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享美國數據並指出，溺水是1-4歲兒童死亡的主要原因，也是5-14歲兒童意外傷害死亡的第二大原因，僅次於機動車事故。而死於溺水的人近80%是男性，另患有癲癇症或某些疾病的人，也是溺水高風險族群。

6類人溺水風險更高

●兒童

黃士倫指出，1-4 歲兒童的溺水率最高。大多數1-4歲兒童的溺水事件都發生在游泳池中。 即使在預計兒童不會靠近水的情況下，例如當小孩在無人看管的情況下進入游泳池時，溺水也可能發生。致命溺水是1-4歲兒童死亡的主要原因，也是5-14歲兒童意外傷害死亡的第二大原因，僅次於機動車事故。

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●男性

黃士倫說，死於溺水的人近8成是男性。許多因素可能導致男性溺水率較高，包括接觸水的機會增加、冒險行為和飲酒。

●沒有穿救生衣

他表示，救生衣可以防止在水上活動中溺水，尤其是划船和游泳。美國海岸警衛隊報告稱2021年有658起，與划船相關的死亡事件—81%死於溺水，其中83%的人沒有穿救生衣。

黃士倫指出，酒精會損害平衡、協調和判斷力，並增加冒險行為；圖為情境照。（圖取自freepik）

●患有癲癇症或某些疾病的人

黃士倫提到，與普通人群相比，患有癲癇症的人，發生致命和非致命性溺水的風險更高。對於患有癲癇症的人來說，溺水是意外傷害死亡最常見的原因，浴缸是最常見的溺水地點。自閉症和心臟病等其他疾病，與更高的溺水風險相關。

●飲酒的人

黃士倫指出，高達70%的死亡與水上娛樂活動有關，例如划船、游泳，近1/4的人因溺水而去急診室就診，並且大約1/5的人划船死亡。酒精會損害平衡、協調和判斷力，並增加冒險行為。

●使用藥物和處方藥的人

他表示，某些藥物會增加溺水的風險，尤其是通常用於治療抑鬱症、焦慮症、雙相情感障礙、精神分裂症，和其他疾病的精神藥物。這些藥物的副作用可能與酒精的作用類似，例如：難以清晰地思考、運動技能下降。其他藥物和處方藥也可能增加溺水風險。

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