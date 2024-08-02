健康網》夏天也要顧肺！ 中醫推養命茶：2職業必收

中醫表示，養肺食材多為生津、潤肺之用，特別適合老師、業務等說話量大的人保養喉嚨；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只秋天要有養肺概念，炎炎夏日，高溫下常待在冷氣房中，也要多注意喉嚨乾燥、咳嗽等呼吸道問題。中醫師余雅雯表示，平時就該養肺、潤肺，以預防觀點來照顧氣管；養肺食材多為生津、潤肺之用，特別適合老師、業務等說話量大的人保養喉嚨；分享顧肺養命茶。

余雅雯於臉書粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，在炎熱的夏天，為了避暑，我們常常長時間開冷氣，使得室內的溫度和濕氣與秋天相似。這樣的環境雖然涼爽，但也容易引起呼吸道的不適症狀，這就是所謂的「吹冷氣吹到感冒」。此外，冷氣房內外溫差大，頻繁進出冷氣房容易讓身體適應不良，增加了呼吸道感染的風險。

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她提到，無論是在秋天還是夏天，我們都應該注重養肺，保持呼吸道的健康。適當調節室內濕度，避免過度使用冷氣，以及多喝水、食用潤肺的食材，都是養肺的重要措施。養肺不僅是在秋天的重要養生概念，在夏天同樣需要我們重視和實踐。

顧肺養命茶做法，她表示，將白朮3錢、黃耆5錢、防風2錢、生甘草2錢，加500C.C.沸水悶泡15分鐘，即可飲用。

身處都會區 預防照護氣管

一般人認為養肺最好在秋冬交替、氣候轉涼時節，以免呼吸道出現喉嚨乾癢不適、感冒、過敏等反應，余雅雯指出，在大都會地區，由於空氣品質欠佳，平時就該養肺、潤肺，以預防觀點來照顧氣管。

她表示，依照中醫醫理，肺屬「嬌臟」，喜潤勿燥。中醫師楊素卿提醒，不能過度進補，以免燥熱症狀反覆發作。此外，；但請注意，若是因風寒或細菌感染造成的炎症，務必要看醫師治療，不能將潤肺食材視為治病的處方。

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