雲林醫消聯手打造「行動急診室」 搶救嚴重創傷病患

雲林縣消防局人員示範執行院前超音波檢查。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣醫急醫療資源不足，尤其沿海地區嚴重創傷病患要與時間賽跑，雲林縣衛生局、消防局與台大醫院雲林分院攜手，利用通訊網路、服務流程創近，打造無牆化的遠距醫療照護模式「行動急診室」，消防弟兄在現場做超音波上傳，遠端的醫師判斷，在最短時間將病患送到對的醫急治療，提升存活率及預後。

雲林縣消防局長林文山表示，雲林醫療資源不足也不均，台大雲林分院是唯一的重度級急救責任醫院，感謝院方這幾年與消防局、衛生局配合及協助，提升到院前緊急醫療救護，包括電動骨針、院前超音波檢傷等，OHCA存活率從以前7%提到21.7%，預計今年全縣24個分隊都能配有手持超商波儀器，讓雲林鄉親更有保障。

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衛生局長曾春美說，消防弟兄做好優質的到院前的救護，對嚴重創傷病患就是一個好的「起手式」，提升存活率及預後，對此衛生局協助透過醫急醫療救護諮詢委員會專家把到院前相關技術標準化，讓消防弟兄在第一線操作更有信心及無後顧之憂，可以安心執行。

台大雲林分院副院長江文莒表示，在無線可攜式超音波引進救護車之前，在到院前緊急救護的範疇中，嚴重創傷的病人是非常難以急救的，除了明顯的外出血能夠進行辨識與處置外，內出血有時是難以辨識的，僅能從創傷的機轉推估，但超音波儀器引進後，事故現場高級救護技術員操作上傳，後端醫師判讀後，依病人狀況送往適當醫院，讓接收醫院提前啟動創傷小組或其他因應措施的準備。

台大雲林分院院長馬惠明指出，雲林醫療資源不足且不均，透過通訊、服務流程創新系統，讓偏鄉照護零距離，不僅在國內是領先作為，在亞洲很是很創新的系統。

黃姓男子騎機車跌落水溝，經消防隊員利用超音波檢查，發現腹部內出血第一時間送到台大雲林分院急救，他今天在家人陪同出席記者會表達感謝。（記者黃淑莉攝）

台大醫院雲林分院與雲林縣消防局、衛生局攜手利用通訊網路、服務流程創近，打造無牆化的遠距醫療照護模式「行動急診室」，提升創傷存活率及預後。（記者黃淑莉攝）

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