不只冬天要顧心血管 醫提醒：夏日3類患者特別要注意

醫師提醒，高溫環境下，人體易大量出汗，若未及時補充水分，會導致脫水，使血液濃稠度增加，進而增加心臟負擔和血栓風險，可能引發心肌梗塞和中風。此外，流汗時人體不僅失去水分，還會流失鈉、鉀、鎂等重要電解質，這些電解質對維持心臟正常功能至關重要，若嚴重失衡可能引發心律不整。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者王捷／台南報導〕不只冬天要注意心血管疾病，炎炎夏日，高溫可能導致體溫迅速升高，容易引發熱衰竭或熱中暑，間接危害心臟、腦部及其他器官功能，台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青提醒，不只要注意水分，尤其患有冠狀動脈疾病、高血壓或心律不整的患者，應特別注意防範高溫引起的心臟問題。

吳柏青指出，高溫環境下，人體易大量出汗，若未及時補充水分，會導致脫水，使血液濃稠度增加，進而增加心臟負擔和血栓風險，可能引發心肌梗塞和中風。此外，流汗時人體不僅失去水分，還會流失鈉、鉀、鎂等重要電解質，這些電解質對維持心臟正常功能至關重要，若嚴重失衡可能引發心律不整。

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醫師提醒夏天不要覺得曬太陽很健康，隨時要小心高溫、水分流失帶來的影響。（記者王捷攝）

在極端高溫下，心臟需要更努力地工作以加速血液流向皮膚表面散熱，這會增加心臟負擔，使血管擴張，導致血壓波動。對於老年人或低血壓患者，可能會引發頭暈、昏厥甚至腎臟衰竭等症狀。

吳柏青建議，為預防高溫對心臟的傷害，應保持足夠的水分攝取，定時補充水分以避免脫水，穿著輕便透氣的衣物幫助散熱，儘量待在陰涼處或空調環境中，尤其是老年人和心血管疾病患者，應經常監測體溫變化。

若出現心跳加速、頭暈、胸口悶痛或意識不清等症狀，務必立即離開高溫環境，鬆開衣物，用水擦拭身體以降溫，並提供含少許鹽的冷開水或電解質飲料，並迅速就醫。

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