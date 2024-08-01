擺脫「連鬼都不敢住的宿舍」北榮醫護入住斥資21億「新家」

北榮護理人員探索新宿舍環境。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕斥資超過21億元的台北榮總新醫護宿舍大樓，今（1日）起開放入住，院長陳威明在門口迎接第1批入住的護理人員，他也表示若有更多護理師進來，願意再把護病比調低，並喊話需政府支持，明年公務人員要加薪3% ，預估多花4億元，如果沒有合理的健保點值、合理的挹注，「要做到更好的醫院，是非常的困難」。

陳威明表示，新醫護宿舍的源起與人力短缺無關，當初起心動念是因為看到原本的護理人員宿舍被評為「鬼屋」，甚至是「連鬼都不敢住」，看了痛心，認為若有能力應該幫助他們，最後在捐贈者幫忙下，用不可思議的速度，不到500天就完工啟用，正好接上護理師短缺時刻。

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北榮原本的護理人員宿舍從民國65年使用至今。（記者林惠琴攝）

北榮原本的護理人員宿舍被評為「鬼屋」。（記者林惠琴攝）

陳威明認為，若沒有把醫護人員照顧好，每天睡不好、過得不幸福，怎麼期待他們把病人照顧好呢？院方照護醫護人員，「我覺得最大受益者還是病人」，畢竟「醫院為病人而生」，做的任何考量最終還是以病人為中心。此外，2千多位醫護人員住在宿舍，萬一有緊急災難，隨時可動員守護國人。

他也提到，北榮有全台醫學中心最好的運動場館、每天餐費補助、天母地表上最便宜的福利社，以及每月1部很好的電影、大師講堂，還有幼兒園，相信員工會覺得幸福，沒有後顧之憂，家長也願意把孩子送到這裡工作。

北榮新醫護宿舍大樓外觀。（記者林惠琴攝）

北榮新醫護宿舍的空間明亮。（記者林惠琴攝）

陳威明提到，目前北榮全日平均護病比1比6.7，也就是1名護理師照護6.7位病人，是國內最好之一，但覺得還是不夠，若有更多護理師進來，願意再把護病比調低，讓品質更好。他解釋，北榮很多重症患者，高達3分之1是癌症，不是看感冒的醫院，這些病人有些行動不便，護病比本來就應該低一點，因此護理師非常重要，要不惜任何成本，提供重症照護更優質的護理師、更低的護病比。

陳威明也強調，北榮是國家級醫學中心，需要政府支持，因為自負盈虧，同時不是以賺錢為目的的醫院，而是幫助國人的醫院，面對明年公務人員要加薪3% ，預估要再多花4億元的成本，如果沒有合理的健保點值、合理的挹注，「要做到更好的醫院，是非常的困難」，現在所幸有善心人士協助，由於健保資源有限、總額就是這麼多，也希望企業界多給醫界一些幫忙。

北榮新醫護宿舍共設置1200床供單身族居住。（記者林惠琴攝）

北榮新醫護宿舍的環境良好。（記者林惠琴攝）

北榮的新醫護宿舍大樓由潤泰集團總裁尹衍樑捐建，一共地下1層、地上18層，以「家」為概念設計興建，提供飯店式安全管理，內部建置300間獨立套房，每間套房規劃4組獨立式桌、床櫃，共設置1200床供單身醫護居住，地處天母但每月租金只要新台幣1000元，大多數成本由醫院自行吸收，另有44戶眷舍及9戶學人宿舍。

此外，還有寬敝明亮的交誼廳，設備完善的多功能室，微波爐、電鍋、冰箱、電視機及飲水機一應俱全。1樓也設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的人都可以使用，院方期許優質的工作環境，讓更多優秀人才加入北榮團隊。

身為社會新鮮人的北榮新進護理師謝伃庭說，她從高雄北上，在台北生活，除了要養活自己外，房租也昂貴，謝謝院長給予這麼好的環境，租金只要1千元，且舒適安全、風景不錯，更有動力在醫院工作，幫助病人脫離病痛，並向其他人喊話「如果想要工作的話，歡迎選擇北榮」。

在北榮工作10年的護理師陳彥宇也說，謝謝院長的體貼及交友廣闊，感謝捐贈者的大恩大德，讓醫護人員受到照顧，在下班後能夠舒緩工作的辛勞，工作上會有更大的動力。

北榮護理人員開心打包行李入住新宿舍。（記者林惠琴攝）

北榮護理人員走進新宿舍的心情愉悅。（記者林惠琴攝）

北榮院長陳威明（右一）迎接第1批入住新宿舍的護理人員。（記者林惠琴攝）

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